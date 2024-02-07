Договор о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

Само соглашение, в частности, предполагает взаимодействие по предоставлению информации семьям о возможностях фонда «Круг добра» в качестве вспомогательного механизма организации и финансирования помощи детям, по координации в рамках регулирования правовых отношений, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также по организации совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских учреждений.