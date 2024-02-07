Договор о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:49
В числе прочего стороны намерены поддерживать начинания, направленные на улучшение медицинских аспектов жизни детей, имеющих тяжелые заболевания, пишут РИА Новости.
Само соглашение, в частности, предполагает взаимодействие по предоставлению информации семьям о возможностях фонда «Круг добра» в качестве вспомогательного механизма организации и финансирования помощи детям, по координации в рамках регулирования правовых отношений, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также по организации совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских учреждений.
Как отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, реализацию подписанного соглашения необходимо начать в самое ближайшее время. Именно от эффективности совместной работы зависит выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок, а также скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи, добавил он.
Илья Баланин также обратил внимание, что с прошлого года в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи был включен расширенный неонатальный скрининг для выявления 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных детей.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2024 год Годом семьи. В свою очередь, российское правительство подготовило план основных мероприятий, среди которых особое место отведено охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.
Возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на текущий год также были расширены. В первую очередь это коснулось высокотехнологичной медицинской помощи, а также нормативов объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В частности, на текущий год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем годом ранее.