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Договор о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

Договор о взаимодействии подписали ФОМС и фонд «Круг добра»

7 февраля 2024, 10:49
Фото: пресс-служба ФОМС
Соглашение, определяющее совместную работу по защите прав в сфере охраны здоровья детей с тяжелыми жизнеугрожающими, хроническими, а также редкими заболеваниями, подписали Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и фонд помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра».

В числе прочего стороны намерены поддерживать начинания, направленные на улучшение медицинских аспектов жизни детей, имеющих тяжелые заболевания, пишут РИА Новости.

Само соглашение, в частности, предполагает взаимодействие по предоставлению информации семьям о возможностях фонда «Круг добра» в качестве вспомогательного механизма организации и финансирования помощи детям, по координации в рамках регулирования правовых отношений, связанных с обязательным медицинским страхованием детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также по организации совместных мероприятий для семей, представителей органов исполнительной власти и медицинских учреждений.

Как отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, реализацию подписанного соглашения необходимо начать в самое ближайшее время. Именно от эффективности совместной работы зависит выявление пациентов, их маршрутизация, качество заявок, а также скорость получения пациентами, страдающими тяжелыми заболеваниями, жизненно важных препаратов и другой помощи, добавил он.

Илья Баланин также обратил внимание, что с прошлого года в программу госгарантий оказания бесплатной медпомощи был включен расширенный неонатальный скрининг для выявления 36 генетических орфанных заболеваний и их групп у новорожденных детей.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин своим указом объявил 2024 год Годом семьи. В свою очередь, российское правительство подготовило план основных мероприятий, среди которых особое место отведено охране здоровья граждан репродуктивного возраста и семей с детьми.

Возможности программы госгарантий бесплатной медпомощи на текущий год также были расширены. В первую очередь это коснулось высокотехнологичной медицинской помощи, а также нормативов объема по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). В частности, на текущий год предусмотрен 10 751 случай ЭКО, что на 27,1% больше, чем годом ранее.

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