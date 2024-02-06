Малый бизнес смог привлечь более 312 млрд руб за год под «зонтичные» поручительства

В топ регионов по приросту объемов привлеченного финансирования за счет поручительств Корпорации МСП вошли: Москва (72 млрд рублей, прирост 93 процента), Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей, +66 процентов) и Подмосковье (19,7 млрд, +47 процентов). В числе лидеров также оказались Свердловская область (11,7 млрд рублей, +64 процента), Татарстан (8,1 млрд рублей, +66 процентов), Новосибирская область (9,1 млрд рублей, +50 процентов). В Самарской области объем финансирования, привлеченного при поддержке корпорации, достиг 7,4 млрд рублей, а показатель прироста — 70 процентов. В Алтайском крае эти показатели составили 5,8 млрд рублей и 95 процентов, в Краснодарском крае — 13,7 млрд рублей и 22 процента. В Иркутской области под поручительства КМСП было выдано кредитов на четыре миллиарда рублей (прирост 140 процентов), в Красноярском крае — на семь миллиардов рублей (+49 процентов).