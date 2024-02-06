Малый бизнес смог привлечь более 312 млрд руб за год под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
По сравнению с аналогичным показателем за 2022 год размер кредитования вырос в полтора раза, передает tass.ru со ссылкой на руководителя Корпорации МСП.
Малые и средние предприятия из реального сектора экономики привлекли порядка 153 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом показатель прироста составил 36 процентов.
«Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под „зонтичные“ поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов», — уточнил глава корпорации.
Исаевич также отметил, что в 2023 году произошло изменение в соотношении по целям привлечения финансирования под «зонтичные» поручительства. В частности, речь идет об инвестиционных кредитах, доля которых в 2022 году составляла 25 процентов, а в 2023 году выросла до 34 процентов.
Больше всего «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП в 2023 году пользовались представители общепита и гостиничного бизнеса. В этих сферах прирост составил 145 процентов. В области культуры и спорта показатель прироста составил 90 процентов, в сфере транспортировки и хранения — 68 процентов, а в области административной деятельности — 110 процентов.
В топ регионов по приросту объемов привлеченного финансирования за счет поручительств Корпорации МСП вошли: Москва (72 млрд рублей, прирост 93 процента), Санкт-Петербург (23,6 млрд рублей, +66 процентов) и Подмосковье (19,7 млрд, +47 процентов). В числе лидеров также оказались Свердловская область (11,7 млрд рублей, +64 процента), Татарстан (8,1 млрд рублей, +66 процентов), Новосибирская область (9,1 млрд рублей, +50 процентов). В Самарской области объем финансирования, привлеченного при поддержке корпорации, достиг 7,4 млрд рублей, а показатель прироста — 70 процентов. В Алтайском крае эти показатели составили 5,8 млрд рублей и 95 процентов, в Краснодарском крае — 13,7 млрд рублей и 22 процента. В Иркутской области под поручительства КМСП было выдано кредитов на четыре миллиарда рублей (прирост 140 процентов), в Красноярском крае — на семь миллиардов рублей (+49 процентов).
Среди банков по объему финансирования, предоставленного с использованием механизма «зонтичного» поручительства, лидерами стали Сбербанк и Альфа-Банк. Размер кредитования в них составил 99,7 млрд и 95,8 млрд рублей соответственно. В топ-5 также вошли ВТБ (35,7 млрд рублей), Совкомбанк (20,1 млрд) и МСП Банк (19,6 млрд рублей).
Самый высокий показатель прироста объема кредитования — у Альфа-Банка. Он составил 189 процентов, или 62,6 млрд рублей.