Компания Фуглаевых на грани банкротства «Белый край» сократила убытки в 20 раз

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
ООО «Белый Край» по итогам 2023 года отчиталась о чистых убытках на 1,96 млн рублей. При этом в 2022 году убытки компании были в 20 раз больше и достигали 39 млн рублей. Сумма выручки от продажи за этот же период при этом неизвестна. Чистые активы фирмы «ушли» в минус на 92,8 млн рублей.
Компания «Белый Край» существует в Белгородской области с июля 2017 года — почти семь лет. Занимается фирма производством продукции из мяса животных и птицы: например, пельменями и чебуреками. На данный момент «Белый Край» находится на грани банкротства: заявление о признании общества несостоятельным подали 27 ноября 2023 года.
Гендиректор фирмы — Евгений Савранский. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года.
Самому же экс-депутату Фуглаеву летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет. Поводом для заключения под стражу стало мошенничество Фуглаева при оплате НДС. Подробнее о судебных разбирательствах по этому делу можно прочитать в отдельном цикле материалов Бел.Ру.