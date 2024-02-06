Компания Фуглаевых на грани банкротства «Белый край» сократила убытки в 20 раз

ООО «Белый Край» по итогам 2023 года отчиталась о чистых убытках на 1,96 млн рублей. При этом в 2022 году убытки компании были в 20 раз больше и достигали 39 млн рублей. Сумма выручки от продажи за этот же период при этом неизвестна. Чистые активы фирмы «ушли» в минус на 92,8 млн рублей.