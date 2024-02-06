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Компания Фуглаевых на грани банкротства «Белый край» сократила убытки в 20 раз

Компания Фуглаевых на грани банкротства «Белый край» сократила убытки в 20 раз

6 февраля 2024, 09:24
Фото: 1MI
Компания семьи белгородских предпринимателей Фуглаевых «Белый край» по итогам 2023 года отчиталась об убытках на 1,9 млн рублей. В 2022 году дела у фирмы обстояли гораздо хуже: тогда сумма чистых убытков достигла 39 млн рублей.

ООО «Белый Край» по итогам 2023 года отчиталась о чистых убытках на 1,96 млн рублей. При этом в 2022 году убытки компании были в 20 раз больше и достигали 39 млн рублей. Сумма выручки от продажи за этот же период при этом неизвестна. Чистые активы фирмы «ушли» в минус на 92,8 млн рублей.

Компания «Белый Край» существует в Белгородской области с июля 2017 года — почти семь лет. Занимается фирма производством продукции из мяса животных и птицы: например, пельменями и чебуреками. На данный момент «Белый Край» находится на грани банкротства: заявление о признании общества несостоятельным подали 27 ноября 2023 года.

Гендиректор фирмы — Евгений Савранский. Учредителями компании являются Екатерина Фуглаева, сестра Сергея Фуглаева, и его жена Юлия Алексеева. Последняя вошла в топ-100 богатых белгородцев по итогам 2022 года.

Самому же экс-депутату Фуглаеву летом суд назначил наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет. Поводом для заключения под стражу стало мошенничество Фуглаева при оплате НДС. Подробнее о судебных разбирательствах по этому делу можно прочитать в отдельном цикле материалов Бел.Ру.

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