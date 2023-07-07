Я больше так не буду: последнее слово Сергея Фуглаева перед приговором суда

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В Октябрьском районном суде проходит последнее заседание по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева. Перед вынесением приговора бизнесмену предоставили последнее слово. Он вновь признал свою вину и попросил простить его.
За эти годы не было дня, не было часа, чтобы я не сожалел о содеянном. Я очень сильно виноват, мне стыдно и больно за то, что я совершил. Чувство вины не даёт мне жить, оно меня сжигает изнутри, оно меня поедает. Я очень хочу искупить вину добрыми делами. Я люблю нашу страну, наш народ. Я хочу помогать нашей стране и нашему народу, защищать их, быть полезным. В этом я вижу смысл моей жизни. Я прошу, простите меня, пожалуйста, я очень сильно виноват. Я клянусь, что я больше никогда не нарушу закон.
Сергей Фуглаев
О вынесенном приговоре мы расскажем позже. Подробности уголовного дела и судебного процесса можно узнать из наших предыдущих публикаций.