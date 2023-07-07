Я больше так не буду: последнее слово Сергея Фуглаева перед приговором суда

В Октябрьском районном суде проходит последнее заседание по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева. Перед вынесением приговора бизнесмену предоставили последнее слово. Он вновь признал свою вину и попросил простить его.