Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Изображение материала

Я больше так не буду: последнее слово Сергея Фуглаева перед приговором суда

7 июля 2023, 08:20
Фото: 1MI

Сергей Фуглаев произнёс последнее слово перед приговором за мошенничество

Белгородского бизнесмена судят за мошенничество. 7 июля будет оглашён приговор, а пока ему предоставили последнее слово, передаёт корреспондент Бел.Ру из зала суда.

В Октябрьском районном суде проходит последнее заседание по делу о мошенничестве в крупном размере в отношении бывшего депутата горсовета Белгорода Сергея Фуглаева. Перед вынесением приговора бизнесмену предоставили последнее слово. Он вновь признал свою вину и попросил простить его.

За эти годы не было дня, не было часа, чтобы я не сожалел о содеянном. Я очень сильно виноват, мне стыдно и больно за то, что я совершил. Чувство вины не даёт мне жить, оно меня сжигает изнутри, оно меня поедает. Я очень хочу искупить вину добрыми делами. Я люблю нашу страну, наш народ. Я хочу помогать нашей стране и нашему народу, защищать их, быть полезным. В этом я вижу смысл моей жизни. Я прошу, простите меня, пожалуйста, я очень сильно виноват. Я клянусь, что я больше никогда не нарушу закон.
Сергей Фуглаев

О вынесенном приговоре мы расскажем позже. Подробности уголовного дела и судебного процесса можно узнать из наших предыдущих публикаций.

«Ошибся и запутался». Белгородский бизнесмен Фуглаев — о мотивах обмануть налоговую
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемый в мошенничестве белгородский бизнесмен Сергей Фуглаев признал свою винуСергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»Сергей Фуглаев подал иск к компании Фуглаевых
#Евгений Грицков#Сергей Фуглаев#Мошенничество#Приговор#Белгород#Дело#Депутат#Вина#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив
Подпишитесь
Экс-депутата белгородского горсовета Сергея Фуглаева приговорили к 5,5 года колонии
Сегодня, 09:59
У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова не вышло добиться домашнего ареста
Сегодня, 08:09
Mash: беспилотники пытались атаковать крупное нефтехранилище в Белгородской области
Сегодня, 07:44
Денег нет, но вы держитесь: жители многоэтажки в Белгороде умоляют благоустроить двор
Сегодня, 09:29
11 домов пострадало под Белгородом в результате работы ПВО
Сегодня, 07:17