ФОМС: Объемы ЭКО по ОМС в 2024 году увеличили на 3%

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
По информации фонда, по сравнению с прошлым годом норматив увеличен почти на 3%, что соответствует показателю федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», пишет rg.ru.
ЭКО в 2024 году для россиян предоставляется бесплатно по направлению региональных комиссий в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. Процедура назначается, когда другие методы лечения бесплодия неэффективны, но женщина способна выносить и родить ребенка.
За направлением можно обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Назначаются необходимые обследования для выявления причины бесплодия, а затем, при отсутствии противопоказаний, дается направление на ЭКО.
В ФОМС отметили, что направления выдаются не только супружеским парам, но и парам, живущим без регистрации брака, а также одиноким женщинам. Процедура проводится в выбранной пациенткой медицинской организации.
С 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. И их число увеличивается ежегодно. В 2023 году выполнено 98,3 тыс. процедур ЭКО, что на 7% больше, чем в 2022 году.
Напомним, что в 2024 году проводится Год семьи, одним из основных мероприятий которого является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.