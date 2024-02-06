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ФОМС: Объемы ЭКО по ОМС в 2024 году увеличили на 3%

ФОМС: Объемы ЭКО по ОМС в 2024 году увеличили на 3%

6 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Благодаря увеличению среднего норматива объема при экстракорпоральном оплодотворении в программе госгарантий на 2024 год ещё больше пациенток смогут пройти эту процедуру. Об этом сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По информации фонда, по сравнению с прошлым годом норматив увеличен почти на 3%, что соответствует показателю федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», пишет rg.ru.

ЭКО в 2024 году для россиян предоставляется бесплатно по направлению региональных комиссий в соответствии с порядком, установленным Минздравом России. Процедура назначается, когда другие методы лечения бесплодия неэффективны, но женщина способна выносить и родить ребенка.

За направлением можно обратиться в женскую консультацию или центр планирования семьи по месту жительства. Назначаются необходимые обследования для выявления причины бесплодия, а затем, при отсутствии противопоказаний, дается направление на ЭКО.

В ФОМС отметили, что направления выдаются не только супружеским парам, но и парам, живущим без регистрации брака, а также одиноким женщинам. Процедура проводится в выбранной пациенткой медицинской организации.

С 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. И их число увеличивается ежегодно. В 2023 году выполнено 98,3 тыс. процедур ЭКО, что на 7% больше, чем в 2022 году.

Напомним, что в 2024 году проводится Год семьи, одним из основных мероприятий которого является охрана здоровья граждан репродуктивного возраста, семей с детьми.

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