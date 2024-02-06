ФОМС: Объемы ЭКО по ОМС в 2024 году увеличили на 3%

С 2013 года за счет средств обязательного медицинского страхования проведено более 700 тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения. И их число увеличивается ежегодно. В 2023 году выполнено 98,3 тыс. процедур ЭКО, что на 7% больше, чем в 2022 году.