Ряд белгородцев просят восстановить их дома после обстрелов при наступлении тепла

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Как сообщил мэр Валентин Демидов, восстановить кровлю после обстрелов осталось у 25 индивидуальных домов. Срок восстановления большинства — 20 февраля, но есть жильцы, которые просят провести работы после наступления «благоприятных погодных условий».
Губернатор Вячеслав Гладков ожидание тепла не совсем одобрил. По мнению главы региона, прислушиваться к людям важно, но нужен компромисс.
Есть технология производства строительных работ. И они должны проводиться в соответствии с ней. Мы очень внимательно относимся к пожеланиям жителей, но если погодные условия позволяют проводить работы, то они должны производиться. Если снег и дождь мешают, то компромисс должен находиться.
Вячеслав Гладков
Демидов сообщил, что в Белгороде есть семь таких собственников. Со всеми из них будет проведена индивидуальная работа.