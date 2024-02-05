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Ряд белгородцев просят восстановить их дома после обстрелов при наступлении тепла

Ряд белгородцев просят восстановить их дома после обстрелов при наступлении тепла

5 февраля 2024, 08:14
Фото: 1MI
Во время оперсовещания с правительством Белгородской области мэр Валентин Демидов рассказал о белгородцах, которые просят восстановить пострадавшую из-за обстрела кровлю после наступления тепла.
Сюжет
Погода

Как сообщил мэр Валентин Демидов, восстановить кровлю после обстрелов осталось у 25 индивидуальных домов. Срок восстановления большинства — 20 февраля, но есть жильцы, которые просят провести работы после наступления «благоприятных погодных условий».

Губернатор Вячеслав Гладков ожидание тепла не совсем одобрил. По мнению главы региона, прислушиваться к людям важно, но нужен компромисс.

Есть технология производства строительных работ. И они должны проводиться в соответствии с ней. Мы очень внимательно относимся к пожеланиям жителей, но если погодные условия позволяют проводить работы, то они должны производиться. Если снег и дождь мешают, то компромисс должен находиться.
Вячеслав Гладков

Демидов сообщил, что в Белгороде есть семь таких собственников. Со всеми из них будет проведена индивидуальная работа.

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#Погода#Тепло#Жители#Кровля#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Восстановительные работы#Валентин Демидов#Артем Черненко
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