Пострадавшим от обстрелов предприятиям под Белгородом направят 250 млн рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
5 февраля 2024 года стартовал первый этап выплат предприятиям Шебекинского горокруга, пострадавшим от обстрелов ВСУ с середины лета 2023 года. Деньги выделены из резервного фонда правительства Белгородской области.
Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, речь идёт о малом и среднем бизнесе. Пока 250 млн рублей получат 122 предприятия. Однако запрос от бизнеса гораздо больше.
Повторюсь: это первый этап, заявок гораздо больше, мы, конечно, будем принимать меры для того, чтобы обеспечить выдачу средств всем пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.
Вячеслав Гладков
Ранее сообщалось, что пяти пострадавшим предприятиям в Шебекино выделили 850 млн рублей. Всего же в конце прошлого года из регионального и федерального бюджетов на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.