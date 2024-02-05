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Деньги

Пострадавшим от обстрелов предприятиям под Белгородом направят 250 млн рублей

5 февраля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Деньги

122 предприятия в Шебекино получат 250 млн рублей для восстановления

5 февраля 2024 года стартовал первый этап выдачи средств бизнесу в Шебекинском горокруге, пострадавшему с лета 2023 года в результате обстрелов ВСУ. Предприниматели пока получат 250 млн рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

5 февраля 2024 года стартовал первый этап выплат предприятиям Шебекинского горокруга, пострадавшим от обстрелов ВСУ с середины лета 2023 года. Деньги выделены из резервного фонда правительства Белгородской области.

Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, речь идёт о малом и среднем бизнесе. Пока 250 млн рублей получат 122 предприятия. Однако запрос от бизнеса гораздо больше.

Повторюсь: это первый этап, заявок гораздо больше, мы, конечно, будем принимать меры для того, чтобы обеспечить выдачу средств всем пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.
Вячеслав Гладков

Ранее сообщалось, что пяти пострадавшим предприятиям в Шебекино выделили 850 млн рублей. Всего же в конце прошлого года из регионального и федерального бюджетов на эти цели выделили 1,7 млрд рублей.

Пяти пострадавшим предприятиям в белгородском Шебекино выделили 850 млн рублей
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#Белгородская область#Экономика#Малый бизнес#Поддержка#Федеральный бюджет#Областной бюджет#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг
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