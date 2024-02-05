Исповедь ополченца: онлайн-премьера документального фильма «Шиба» на Bel.ru

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:34
После долгой реабилитации Владислав решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Бывший ополченец стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Каждый год, перед началом больших соревнований, он приезжает в родной город, чтобы увидеться с самыми близкими, кто знает его по неизменному позывному «Шиба».
Документальный фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Авторы фильма провели один день с ветераном сражений за Донбасс. Съемки проходили в декабре 2023 года в Донецке и Москве. Смотрите онлайн-премьеру документального фильма »Шиба» на Bel.ru