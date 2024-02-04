За три месяца выставку «Россия» посетили 6 млн человек

«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.