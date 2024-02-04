За три месяца выставку «Россия» посетили 6 млн человек

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Примечательно, что шестимиллионного посетителя зафиксировали в знаменательный день — исполнилось ровно три месяца со дня открытия выставки-форума. В честь этого семья Ершовых — Дмитрий, Ирина и их дети, 11-летний Егор и 6-летняя Лиза, — стала обладателями ценных призов, сообщает «Российская газета».
В частности, их ждет поездка в Салехард, где они смогут поучаствовать в мероприятиях в честь Дня оленевода — главного праздника северных народов. Отмечается, что гости праздника станут участниками церемонии пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников. Такую возможность семье Ершовых предоставили АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и администрация Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ирина Ершова от лица всей семьи выразила благодарность: «Нахождение на этой выставке уже приятно — очень все красиво, продуманно. Огромное спасибо организаторам. Очень интересно, очень все понравилось».
Генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова также поблагодарила участников выставки за гостеприимство и предоставленные призы.
«Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля выставке „Россия“ ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем нашим гостям огромное спасибо. Ямал — очень гостеприимный регион», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ Наталья Виртуозова.
Представители ЯНАО отметили, что семью Ершовых в ходе предстоящей поездки ждет увлекательная программа: они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек, увидеть показ национальной одежды из оленьего меха, отведать местные блюда и посмотреть на красоты Арктики.
Напомним, что международная выставка-форум «Россия» — это презентация важнейших достижений нашей страны на одной площадке ВДНХ. Все 89 регионов России представили свои оригинальные экспозиции. Также в мероприятии участвуют федеральные ведомства, крупные коммерческие компании.