Токены «Интерроса» на фрески мастерской Рафаэля из собрания Эрмитажа проданы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Этот пилотный проект был реализован «Интерросом», платформой «Атомайз» и Государственным Эрмитажем в конце прошлого года. Токены созданы в соответствии с федеральным законом «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в 2021 году, пишут РИА Новости.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал эти арт-токены новыми формами художественной публикации. Это уникальное явление в мире искусства, так как фиксируется состояние объекта в период реставрации, после которой он изменяется, а на руках у коллекционера остаётся цифровой срез, повторить который уже невозможно.
Токенизации были подвергнуты три фрески школы Рафаэля, которые находятся в коллекции Государственного Эрмитажа. Это «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Для каждой из этих фресок было выпущено по 20 токенов, которые можно было приобрести единым лотом или отдельными элементами на платформе «Атомайз».
Так, все 20 токенов на фреску «Венера и Адонис» были приобретены и переданы в Государственный Эрмитаж главой «Интерроса» Владимиром Потаниным.
Токены на фреску «Венера, вынимающая занозу» полностью были куплены коллекционерами из южнокорейской арт-группы FLUR DYC.
20 токенов на фреску «Венера и Амур на дельфинах» были забронированы и проданы буквально сразу после презентации на ВЭФ-2023. Их приобрели российские коллекционеры.
Отмечается, что проект принес Государственному Эрмитажу более 4,5 млн рублей, которые будут использованы для реставрации картины Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур». Таким образом, эти арт-токены не только инновационный вид искусства, но и вклад в сохранение культурного наследия.
«Арт-токены на произведения искусства могут стать эффективным инструментом для привлечения граждан в сохранение культурного наследия, — считает заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук РГПХУ им. С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской Академии Художеств, Кирилл Гаврилин. „Токенизация сокровищ мировой и российской культуры, хранящихся в фондах сотен музеев по всей России, будет способствовать как популяризации их собраний среди граждан, так и привлечению средств для поддержки деятельности самих музеев“, — подчеркнул он.