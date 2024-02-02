Токены «Интерроса» на фрески мастерской Рафаэля из собрания Эрмитажа проданы

Токенизации были подвергнуты три фрески школы Рафаэля, которые находятся в коллекции Государственного Эрмитажа. Это «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу». Для каждой из этих фресок было выпущено по 20 токенов, которые можно было приобрести единым лотом или отдельными элементами на платформе «Атомайз».