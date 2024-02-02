Пермская «дочка» «ЛУКОЙЛа» стала ответчиком в деле об ущербе почве на 400 млн рублей

Как передает properm.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила о победе службы в судебном процессе о возмещении ущерба, связанного с загрязнением почвы. Имеется в виду инцидент, произошедший в 2020 году на нефтепроводе на территории Харьягинского месторождения. Там произошел разлив нефти. По поручению кабмина Росприроднадзор провел проверку и выявил превышение содержания нефтепродуктов в почве. Был рассчитан размер ущерба для экологии, который составил 7,3 миллиона рублей.