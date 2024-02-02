Пермская «дочка» «ЛУКОЙЛа» стала ответчиком в деле об ущербе почве на 400 млн рублей

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В связи с этим «ЛУКОЙЛ-Пермь» стала ответчиком в делах, связанных с загрязнением почвы и окружающей среды. Общая сумма исков, связанных только с уничтожением почвы, превышает 400 миллионов рублей, согласно данным Properm.ru.
Как передает properm.ru, глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщила о победе службы в судебном процессе о возмещении ущерба, связанного с загрязнением почвы. Имеется в виду инцидент, произошедший в 2020 году на нефтепроводе на территории Харьягинского месторождения. Там произошел разлив нефти. По поручению кабмина Росприроднадзор провел проверку и выявил превышение содержания нефтепродуктов в почве. Был рассчитан размер ущерба для экологии, который составил 7,3 миллиона рублей.
В 2020 году компании было направлено постановление о добровольном возмещении ущерба, но оплата не последовала. Только в конце 2023 года, после долгих разбирательств, суд принял решение о полном удовлетворении исковых требований Росприроднадзора. 18 января 2024 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», как правопреемник «ЛУКОЙЛ-Коми», выплатило компенсацию за причиненный ущерб.
В конце 2023 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по решению суда выплатило 13,8 миллиона рублей за ущерб, причиненный почвам от разлива нефтепродуктов на Южно-Хыльчуюском месторождении в Ненецком автономном округе. Это нарушение было обнаружено Росприроднадзором в 2020 году.
Properm.ru решил изучить все иски в отноешнии «ЛУКОЙЛ-Коми» с 2022 года, которые должна будет оплатить компания «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Так, 17 февраля 2022 года минприроды Коми в лице Усинского лесничества подало иск на сумму 38,7 миллиона рублей против «ЛУКОЙЛ-Коми». Причиной иска стало самовольное уничтожение земель лесного фонда. В тот же самый день министерство подало иск против «ЛУКОЙЛ-Коми» еще на 20,7 миллиона рублей и на 1,2 миллиона рублей. В последнем случае речь шла об уничтожении земель на участке ГУ «Усинское лесничество».
3 мая 2023 года был подан еще один иск на 4,1 миллиона рублей против «ЛУКОЙЛ-Коми». 21 июня того же года «ЛУКОЙЛ-Коми» получило иск на 5,5 миллиона рублей за причиненный ущерб лесам и природным объектам на участке земель государственного лесного фонда Усинского участкового лесничества.
Ранее, 2 марта 2022 года, поступили три заявления на суммы 4,3 миллиона, 1,7 миллиона и 4,4 миллиона рублей. Следующий иск поступил совсем скоро: 5 марта 2022 года поступило исковое требование в отношении компании на 1,7 миллиона рублей. Следующее — 6 мая 2022 года на 2,1 миллиона рублей. 3 мая 2023 года — на 129,4 миллиона рублей.
Всего за 2022 и 2023 годы поступило более 20 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного лесным почвам в результате деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми». Рассмотрение всех дел начнется в 2024 году.