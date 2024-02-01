Разрушающуюся подземку на «Соколе» в Белгороде отремонтируют в 2024 году

Прошлой зимой горожане жаловались на то, что переход буквально «разваливается» и опасались обрушения. Весной подземку и вовсе затопило — жителям Белгорода приходилось пробираться по ней «вплавь». А после того, как со стёклами бывших магазинов «поработали» вандалы, белгородцы начали жаловаться на то, что осколки никто не убирает.