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Published Сегодня, 09:16

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Updated Сегодня, 09:18

Подземный переход в Белгороде

Разрушающуюся подземку на «Соколе» в Белгороде отремонтируют в 2024 году

1 февраля 2024, 09:16
Фото: 1MI
Подземный переход в Белгороде

В Белгороде проведут капремонт в одном из старых подземных переходов

В ходе оперативного совещания в мэрии Белгорода обсудили, какие объекты будут строить и капитально ремонтировать в текущем году. В планах у властей — заняться переходом, на который давно жалуются горожане.

На капремонт подземного пешеходного перехода «Сокол» планируют выделить 10 млн рублей. Какие именно работы там проведут — не сказали. Но отметим, что эта подземка давно находится в удручающем состоянии.

Прошлой зимой горожане жаловались на то, что переход буквально «разваливается» и опасались обрушения. Весной подземку и вовсе затопило — жителям Белгорода приходилось пробираться по ней «вплавь». А после того, как со стёклами бывших магазинов «поработали» вандалы, белгородцы начали жаловаться на то, что осколки никто не убирает.

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#Ремонт#Капремонт#Сокол#Новости Белгорода#Белгород#Подземный пешеходный переход#Екатерина Никулина
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