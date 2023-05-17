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Подземный переход на «Соколе» в Белгороде затопило

17 мая 2023, 08:05
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Горожане вынуждены «перебираться вплавь», поскольку наземного перехода рядом нет. О проблеме пишет Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

Белгородцы жалуются на затопленный подземный переход на «Соколе». Это уже не первые неприятности с подземкой. Как отметила местная жительница, ранее там не было света, а на головы сыпалась штукатурка.

Белгородка интересуется, когда власти примут меры. Женщина ждёт ответа, когда переход приведут в нормальное состояние.

Ранее горожане уже жаловались на переход. Белгородцы отмечали, что он «вот-вот рухнет». По словам жителей города, когда сыро, оттуда свисают сосульки, а обычно «валится всякая ерунда».

В марте заммэра по строительству Василий Голиков рассказал, что эскизный проект ремонта разработали. Требовалась разработка проектно-сметной документации и проведение госэкпертизы. Планировалось отремонтировать стены, потолки, пол, парапеты и освещение.

«Вот-вот рухнет»: белгородцы показали состояние подземного перехода на «Соколе»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Василий Голиков#Новости Белгорода#Город#Подземный переход#Сокол#Потоп#Фотофакт
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