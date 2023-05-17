Подземный переход на «Соколе» в Белгороде затопило

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Белгородцы жалуются на затопленный подземный переход на «Соколе». Это уже не первые неприятности с подземкой. Как отметила местная жительница, ранее там не было света, а на головы сыпалась штукатурка.
Белгородка интересуется, когда власти примут меры. Женщина ждёт ответа, когда переход приведут в нормальное состояние.
Ранее горожане уже жаловались на переход. Белгородцы отмечали, что он «вот-вот рухнет». По словам жителей города, когда сыро, оттуда свисают сосульки, а обычно «валится всякая ерунда».
В марте заммэра по строительству Василий Голиков рассказал, что эскизный проект ремонта разработали. Требовалась разработка проектно-сметной документации и проведение госэкпертизы. Планировалось отремонтировать стены, потолки, пол, парапеты и освещение.