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Стёкла

Торчащие стёкла опасны для пешехода? Белгородцы недовольны состоянием подземки

21 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Стёкла

Белгородцы жалуются на разбитые стёкла в подземном переходе на «Соколе»

Внимание на проблему обратила местная жительница. Она спросила, почему коммунальщики не убирают торчащие стёкла. Мэр города ответил, что специалисты недосмотрели за порядком.

Жительницу Белгорода возмутили разбитые стёкла в подземном переходе на остановке «Сокол». Вандалы выбили стёкла в бывших магазинах в поисках наживы уже давно, но разбросанные осколки так никто и не убрал.

Белгородка поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, могут ли торчащие осколки быть опасны для проходящих по переходу людей, но ответа так и не получила. Тогда женщина потребовала ответа от губернатора Вячеслава Гладкова — но ответил в итоге сам Демидов.

По словам мэра, сотрудники Белгорблагоустройства, которые отвечают за санитарный порядок, «недоработали». Он заверил, что за два года отремонтируют все подземные переходы. В 2024 году ремонтные работы планируется выполнить в переходах на «Соколе», «Энергомаше» и «Мичурина».

После ответа мэра коммунальщики обратили внимание на переход на «Соколе», но, по словам белгородки, сделали это плохо. Она сообщила, что БГБ заклеили разбитые окна тонкой чёрной плёнкой, но при этом даже не убрали осколки. «Подросток просто захочет дырку поковырять и поранится», — отметила женщина.

Напомним, что, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, ремонт подземного перехода на «Соколе» должны были провести уже в этом году, а не в 2024 году, как было ранее запланировано. Решение об этом приняли после затопления перехода.

В настоящий момент ремонтные работы проводятся в подземных переходах на остановках «Родина» и «Стадион».

Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"
Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"
Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"
Фотографии разбитых стёкол в подземном переходе на "Соколе"
Фото: комментарии Вячеслава Гладкова
Подземный переход на «Соколе» в Белгороде затопило
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#Белгородская область#Ремонт#Сокол#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Осколки#Александра Склярова#Подземные переходы
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