«Вот-вот рухнет»: белгородцы показали состояние подземного перехода на «Соколе»

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Белгородцы показали, в каком состоянии находится подземный переход на остановке «Сокол». По словам горожан, он может скоро рухнуть.
«Оттуда валится всякая ерунда, а когда сыро — свисают сосульки. Кажется, вот-вот рухнет», — пишет белгородец.
Весной этот переход уже чинили. Сотрудники городской службы демонтировали свисавший кусок металла.
Проблема с подземками в Белгороде стоит достаточно остро. В частности, губернатор Вячеслав Гладков высказывался о плачевном состоянии перехода на «Родине». С его слов, «сердце кровью обливалось от такого убожества в центре города».
Разваливалась подземка и на улице Мичурина. Там разрушились ступени, а куски бетона лежали прямо в переходе.
Ранее сообщалось, что в 2023 году на Богданке в Белгороде должны отремонтировать пять подземных переходов.