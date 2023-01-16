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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

«Вот-вот рухнет»: белгородцы показали состояние подземного перехода на «Соколе»

Сегодня, 09:05
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Белгородцы жалуются на плачевное состояние перехода на «Соколе»

Со слов горожан, когда сыро, оттуда свисают сосульки. Вместе с тем очевидцы опасаются, что переход может просто разрушиться. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Белгородцы показали, в каком состоянии находится подземный переход на остановке «Сокол». По словам горожан, он может скоро рухнуть.

«Оттуда валится всякая ерунда, а когда сыро — свисают сосульки. Кажется, вот-вот рухнет», — пишет белгородец.

Весной этот переход уже чинили. Сотрудники городской службы демонтировали свисавший кусок металла.

Проблема с подземками в Белгороде стоит достаточно остро. В частности, губернатор Вячеслав Гладков высказывался о плачевном состоянии перехода на «Родине». С его слов, «сердце кровью обливалось от такого убожества в центре города».

Разваливалась подземка и на улице Мичурина. Там разрушились ступени, а куски бетона лежали прямо в переходе.

Ранее сообщалось, что в 2023 году на Богданке в Белгороде должны отремонтировать пять подземных переходов.

Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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#Фотофакт#Разрушения#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Подземный переход
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