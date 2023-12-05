Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Ремонт

В Белгороде отремонтируют ещё одно образовательное учреждение

5 декабря 2023, 07:10
Фото: 1MI
Ремонт

На ремонт корпуса строительного колледжа в Белгороде потратят почти 200 млн

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчик просит исполнителя выполнить демонтажные работы, провести электричество и водоснабжение, а также благоустроить территорию. Выполнить работы необходимо к февралю 2025 года.

На сайте госзакупок появилась заявка на выполнение капитального ремонта учебного корпуса строительного колледжа на улице Менделеева, 4 в Белгороде. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 7152,2 кв. м. Заказчик — управление капстроительства Белгородской области — готов выделить на ремонтные работы 199 259 226 рублей.

В ходе капремонта выполнят демонтажные работы, проведут внутреннее и наружное водоснабжение, электроснабжение, систему связи и отопление, установят вентиляцию и кондиционирование. Также рабочие благоустроят территорию и установят наружное освещение.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 12 декабря. Начать выполнение работ необходимо 10 января 2024 года, закончить — до 3 февраля 2025 года.

Замгубернатора наказали за затянувшийся ремонт обстрелянных домов белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Не раньше 2024 года: белгородцам рассказали, когда ждать ремонта остановок на ЩорсаВ Белгороде отключат горячую воду из-за ремонта теплосети: кому готовиться?Белгородец пожаловался на отсутствие ремонта в повреждённом во время обстрела доме
#Белгородская область#Ремонт#Капремонт#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Строительный колледж#Александра Склярова
Подпишитесь
В другом суде: дело против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко рассмотрят в Белгороде
Сегодня, 10:42
Белгородэнерго получило Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024
Сегодня, 12:00
Плитку обновили, протечку убрали: что с ремонтом перехода на «Родине» в Белгороде
Сегодня, 12:27
Стало известно, сколько белгородцев зарабатывает больше 1 млн рублей
Сегодня, 09:56
Город быдла, бабушек и низких зарплат. Что думают приезжие о Белгороде
Сегодня, 11:55
Юристы из Белгорода хотели заработать 10 млн на решении суда, но сами попали под суд
Сегодня, 10:35