В Белгороде отремонтируют ещё одно образовательное учреждение

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
На сайте госзакупок появилась заявка на выполнение капитального ремонта учебного корпуса строительного колледжа на улице Менделеева, 4 в Белгороде. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 7152,2 кв. м. Заказчик — управление капстроительства Белгородской области — готов выделить на ремонтные работы 199 259 226 рублей.
В ходе капремонта выполнят демонтажные работы, проведут внутреннее и наружное водоснабжение, электроснабжение, систему связи и отопление, установят вентиляцию и кондиционирование. Также рабочие благоустроят территорию и установят наружное освещение.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 12 декабря. Начать выполнение работ необходимо 10 января 2024 года, закончить — до 3 февраля 2025 года.