Белгородец пожаловался на отсутствие ремонта в повреждённом во время обстрела доме

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Во время вечернего эфира Вячеславу Гладкову рассказали, что в Валуйках не приступили к ремонту повреждённого во время обстрела МКД. В многоэтажке повреждена крыша и фасад.
Губернатор ответил, что материал уже закупили, в пятницу рабочие должны приступить к ремонту: «Буду благодарен, если вы подтвердите эту информацию. Во время объезда тоже постараюсь приехать и проконтролировать ход восстановления».
Напомним, что в регионе на прошлой неделе пострадало 13 домов из-за обстрелов.