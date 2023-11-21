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Белгородец пожаловался на отсутствие ремонта в повреждённом во время обстрела доме

Белгородец пожаловался на отсутствие ремонта в повреждённом во время обстрела доме

21 ноября 2023, 17:10
Фото: 1MI
В многоквартирном доме по улице Пархоменко в Валуйках была повреждена крыша и фасад. Губернатор сообщил, что к ремонту рабочие должны приступить в пятницу.

Во время вечернего эфира Вячеславу Гладкову рассказали, что в Валуйках не приступили к ремонту повреждённого во время обстрела МКД. В многоэтажке повреждена крыша и фасад.

Губернатор ответил, что материал уже закупили, в пятницу рабочие должны приступить к ремонту: «Буду благодарен, если вы подтвердите эту информацию. Во время объезда тоже постараюсь приехать и проконтролировать ход восстановления».

Напомним, что в регионе на прошлой неделе пострадало 13 домов из-за обстрелов.

В Белгородской области за неделю пострадало 13 домов из-за обстрелов ВСУ
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#Общество#Белгородская область#Ремонт#Валуйки#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Восстановление#Восстановление домов
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