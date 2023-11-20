Дом и хозпостройки пострадали от обстрела в приграничье

Ранее ВСУ впервые с начала спецоперации ударили по Ровенькам. Посёлок атаковали «Точкой-У» . Пострадали семь домов, три машины, предприятие .

Напомним, что 19 ноября по Белгородской области ВСУ ударили 46 снарядами и четырьмя дронами. Два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Грайворонском горокруге. Обошлось без последствий.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Жилой дом и хозяйственные постройки частично повреждены в результате обстрела Брянской области. ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа.

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