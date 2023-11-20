Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

ВСУ обстреляли брянское село Курковичи

Дом и хозпостройки пострадали от обстрела в приграничье

20 ноября 2023, 11:20
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли брянское село Курковичи

Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщают «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза. На месте происшествия работают оперативные службы.
Сюжет
Обстрел

Жилой дом и хозяйственные постройки частично повреждены в результате обстрела Брянской области. ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, что 19 ноября по Белгородской области ВСУ ударили 46 снарядами и четырьмя дронами. Два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Грайворонском горокруге. Обошлось без последствий.

Ранее ВСУ впервые с начала спецоперации ударили по Ровенькам. Посёлок атаковали «Точкой-У». Пострадали семь домов, три машины, предприятие.

ВСУ вновь атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попал посёлок в Белгородской области: повреждено три домаГладков: приграничные регионы России за год более 8 тысяч раз попали под обстрелЖила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрела
#Белгородская область#Происшествия#Инна Рогова#Брянская область#Белгород#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
После теракта на Крымском мосту: как сейчас живёт пострадавшая юная белгородка?
Сегодня, 12:40
В простаивающем много лет здании клуба «Форум» в Белгороде откроют IT-школу
Сегодня, 08:08
Двое экс-полицейских попали под суд за задержанного и избитого белгородца
Сегодня, 13:53
В Белгородской области подорожают поездки на электричках
Сегодня, 12:52
Ледяная дорога и буксующие фуры. На что жалуются белгородцы в заснеженный день?
Сегодня, 13:38
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Белгородской области
Сегодня, 05:00