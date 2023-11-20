Дом и хозпостройки пострадали от обстрела в приграничье

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Жилой дом и хозяйственные постройки частично повреждены в результате обстрела Брянской области. ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, что 19 ноября по Белгородской области ВСУ ударили 46 снарядами и четырьмя дронами. Два дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи в Грайворонском горокруге. Обошлось без последствий.
Ранее ВСУ впервые с начала спецоперации ударили по Ровенькам. Посёлок атаковали «Точкой-У». Пострадали семь домов, три машины, предприятие.