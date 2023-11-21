Гладков назвал число восстановленных зданий в Шебекино и Новой Таволжанке

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадали 4443 объекта. Уже удалось восстановить 3763 здания. На месте работают 64 подрядные организации.
Ранее губернатор заявил, что сложной остаётся проблема по адресу Железнодорожная, 2 в Шебекино. Здесь до конца года не получится завершить работы, поэтому сроки пришлось сдвинуть — «по объективным причинам». Сегодня, 21 ноября, на объект привезли всё необходимое для строителей.
В доме на улице Московской, 9 в Шебекино уже начинают утеплять кровлю. Помимо этого, строителям предстоит выполнить заливку армопояса и привезти материалы для установки скатной крыши.
Напомним, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 13 домов в Белгородской области. Список населённых пунктов, на которые приходятся удары ВСУ, в этот раз пополнили Ровеньки.