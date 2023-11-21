Гладков назвал число восстановленных зданий в Шебекино и Новой Таволжанке

Ранее губернатор заявил, что сложной остаётся проблема по адресу Железнодорожная, 2 в Шебекино. Здесь до конца года не получится завершить работы, поэтому сроки пришлось сдвинуть — «по объективным причинам». Сегодня, 21 ноября, на объект привезли всё необходимое для строителей.