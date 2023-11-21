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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 11:27

Строитель

Гладков назвал число восстановленных зданий в Шебекино и Новой Таволжанке

21 ноября 2023, 10:16
Фото: 1MI
Строитель

В пострадавшем от обстрелов доме на Московской в Шебекино начали утеплять кровлю

Большую часть разрушенных обстрелами зданий уже восстановили. Сейчас в городе и селе продолжают работать 64 подрядчика, сообщил губернатор.

В результате обстрелов в Шебекино и Новой Таволжанке пострадали 4443 объекта. Уже удалось восстановить 3763 здания. На месте работают 64 подрядные организации.

Ранее губернатор заявил, что сложной остаётся проблема по адресу Железнодорожная, 2 в Шебекино. Здесь до конца года не получится завершить работы, поэтому сроки пришлось сдвинуть — «по объективным причинам». Сегодня, 21 ноября, на объект привезли всё необходимое для строителей.

В доме на улице Московской, 9 в Шебекино уже начинают утеплять кровлю. Помимо этого, строителям предстоит выполнить заливку армопояса и привезти материалы для установки скатной крыши.

Напомним, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 13 домов в Белгородской области. Список населённых пунктов, на которые приходятся удары ВСУ, в этот раз пополнили Ровеньки.

В Белгородской области за неделю пострадало 13 домов из-за обстрелов ВСУ
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#Белгородская область#Шебекино#Новая таволжанка#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ
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