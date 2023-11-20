В Белгородской области за неделю пострадало 13 домов из-за обстрелов ВСУ

По докладу Владимира Жданова, за неделю в округе из-за обстрелов пострадали два дома в Новой Таволжанке, тепловые контуры в них уже закрыли. В это время в Валуйках из вновь выявленных повреждена одна квартира, а также один дом в хуторе Дубровка. В этом округе пока не приступали к восстановлению 59 домов и квартир, так как они находятся в зоне ЧС, а один из них нежилой.