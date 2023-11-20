В Белгородской области за неделю пострадало 13 домов из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Белгородском районе, по отчёту Анны Куташовой, за неделю был повреждён один частный дом, восстановили три дома. В Грайворонском горокруге повреждения получил тоже один дом, при этом за неделю отремонтировали восемь домов, сейчас в работе находятся 53 жилья, везде закрыли тепловые контуры.
По докладу Владимира Жданова, за неделю в округе из-за обстрелов пострадали два дома в Новой Таволжанке, тепловые контуры в них уже закрыли. В это время в Валуйках из вновь выявленных повреждена одна квартира, а также один дом в хуторе Дубровка. В этом округе пока не приступали к восстановлению 59 домов и квартир, так как они находятся в зоне ЧС, а один из них нежилой.
Больше всего домов пострадало в посёлке Ровеньки. Этот район впервые попал под обстрел на этих выходных, и в результате удара ракетой «Точка-У» получили повреждения семь домов. По докладу Татьяны Киричковой, все дома уже осмотрели, в трёх требуется заключение экспертов, но разрушения несильные. При этом министр строительства рассказала, что в стенах этих домов есть трещины и расхождения, и сегодня туда для оценки поедут эксперты.
С составлением сметы по остальным повреждениям — окон, кровли и заборов, — губернатор поручил главе разобраться до среды, а также ускориться с восстановлением и начать замеры и заказы уже сегодня.