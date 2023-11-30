Замгубернатора наказали за затянувшийся ремонт обстрелянных домов белгородцев

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Депутат Госдумы Владимир Исаков попросил регионального прокурора разобраться со сроками ремонта обстрелянных домов по улице Волчанской в Новой Таволжанке Шебекинского округа. По его информации, собственникам предложили сделать ремонт из хороших материалов за дополнительную плату.
Прокурор Владимир Торговченков ответил на обращение и сообщил, что в Новой Таволжанке пострадали девять многоэтажек, 615 частных и девять социальных объектов. При этом на улице Волчанской ремонтные работы нужно провести в 39 домах.
Однако прокурор заявил, что жителям не предлагали сделать ремонт за доплату. Некоторые шебекинцы подтвердили имеющуюся у него информацию и пояснили, что окна им заменили бесплатно, а претензий по качеству ремонта у них никаких нет.
Вместе с тем прокуратура внесла представление заместителю губернатора региона. Кому именно, не указано. По информации ведомства, чиновник затянул выполнение ремонтных работ: выполнить их планировалось к 1 декабря, однако сроки сдвинули минимум до 15 декабря.