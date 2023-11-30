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Восстановление домов

Замгубернатора наказали за затянувшийся ремонт обстрелянных домов белгородцев

30 ноября 2023, 13:02
Фото: 1MI
Восстановление домов

Прокуратура наказала белгородского вице-губернатора за нарушение сроков ремонта

Из-за задержки ремонтных работ прокурор внёс представление замгубернатора Белгородской области. Повреждённые при обстрелах дома необходимо было восстановить к 1 декабря, однако дата сдвинулась до 15 декабря. Подробности сообщает «Фонарь».

Депутат Госдумы Владимир Исаков попросил регионального прокурора разобраться со сроками ремонта обстрелянных домов по улице Волчанской в Новой Таволжанке Шебекинского округа. По его информации, собственникам предложили сделать ремонт из хороших материалов за дополнительную плату.

Прокурор Владимир Торговченков ответил на обращение и сообщил, что в Новой Таволжанке пострадали девять многоэтажек, 615 частных и девять социальных объектов. При этом на улице Волчанской ремонтные работы нужно провести в 39 домах.

Однако прокурор заявил, что жителям не предлагали сделать ремонт за доплату. Некоторые шебекинцы подтвердили имеющуюся у него информацию и пояснили, что окна им заменили бесплатно, а претензий по качеству ремонта у них никаких нет.

Вместе с тем прокуратура внесла представление заместителю губернатора региона. Кому именно, не указано. По информации ведомства, чиновник затянул выполнение ремонтных работ: выполнить их планировалось к 1 декабря, однако сроки сдвинули минимум до 15 декабря.

Жила без окон: белгородка пожаловалась на отсутствие ремонта в доме после обстрела
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#Белгородская область#Прокуратура#Ремонтные работы#Новая таволжанка#Белгород#Восстановление домов#Шебекинский горокруг#Замгубернатора#Александра Склярова
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