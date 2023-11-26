В Белгороде отключат горячую воду из-за ремонта теплосети: кому готовиться?

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Сотрудники уже начали проводить срочный ремонт. К сожалению, на время ремонта энергетикам придётся временно приостановить подачу горячей воды и тепла в ближайших домах. Ограничения начнутся в полночь 27 ноября и продлятся до 18 часов следующего дня. Речь идёт о квартирах по адресам:
Энергетики просят отнестись к ситуации с пониманием и благодарят всех за терпение. Напомним, что завтра в Белгороде прогнозируют ухудшение погоды и плюсовую температуру днём.