В Белгороде отключат горячую воду из-за ремонта теплосети: кому готовиться?

Сотрудники уже начали проводить срочный ремонт. К сожалению, на время ремонта энергетикам придётся временно приостановить подачу горячей воды и тепла в ближайших домах. Ограничения начнутся в полночь 27 ноября и продлятся до 18 часов следующего дня. Речь идёт о квартирах по адресам: