Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

В центре Белгорода временно отключат горячую воду и тепло из-за ремонта труб

В Белгороде отключат горячую воду из-за ремонта теплосети: кому готовиться?

26 ноября 2023, 13:03
Фото: мэрия Белгорода

В центре Белгорода временно отключат горячую воду и тепло из-за ремонта труб

Порядка 50 домов в районе остановки «Стадион» останутся без горячей воды до завтрашнего вечера, сообщают в мэрии Белгорода. Причина — внеплановый ремонт магистральной теплосети.

Сотрудники уже начали проводить срочный ремонт. К сожалению, на время ремонта энергетикам придётся временно приостановить подачу горячей воды и тепла в ближайших домах. Ограничения начнутся в полночь 27 ноября и продлятся до 18 часов следующего дня. Речь идёт о квартирах по адресам:

  • проспект Богдана Хмельницкого: дома 71, 71а, 73, 77, 79, 79а, 81, 101, 103, 103а, 107, 109
  • улица Преображенская: дома 87, 89, 106, 110а, 119, 120, 122
  • улица Пушкина: дома 12, 20, 26, 32, 34, 34а, 47, 49, 49а, 55
  • проспект Славы: дома 67, 67а, 69, 90, 100, 102
  • Свято-Троицкий бульвар: дома 21, 21а, 25, 30, 34, 38
  • Народный бульвар: дома 94а, 101, 103, 104
  • улица Победы: дома 104, 118, 124
  • переулок Котлозаводской 2-й: дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
  • улица Котлозаводская: дома 1, 3

Энергетики просят отнестись к ситуации с пониманием и благодарят всех за терпение. Напомним, что завтра в Белгороде прогнозируют ухудшение погоды и плюсовую температуру днём.

Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области не во все соцобъекты и учреждения образования дали теплоВ мэрии назвали причину отсутствия тепла в квартирах белгородцевВ Белгороде выявили более 200 нарушений при уборке снега
#Город#Ремонт#Отключение#Горячая вода#Тепло#Новости Белгорода#Энергетики#Белгород#Артем Черненко
Подпишитесь
Налёт беспилотников, обстрелы приграничья: ВСУ вновь бьют по Белгородской области
Сегодня, 08:53
Будьте осторожны: МЧС предупреждает белгородцев о непростой погоде в понедельник
Сегодня, 10:51
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 12:33
Почём абонемент? Белгородцев смутил регулярно паркующийся посреди парка автомобиль
Сегодня, 14:24
Более 4 тыс. белгородок впервые стали мамами в прошлом году
Сегодня, 07:25
Пять миллионов за 40 квадратов: в соцсетях удивились цене дома-гаража в Белгороде
Сегодня, 09:33