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Чиновник

Победитель конкурса «Новое время» оставил должность в белгородском правительстве

31 января 2024, 12:57
Фото: 1MI
Чиновник

Владимир Зябрев уволился с поста замминистра белгородского минэка

Владимир Зябрев решил покинуть пост замминистра экономического развития Белгородской области. В этой должности он работал с мая 2023 года, напоминает «Открытый Белгород».

Владимир Зябрев покинул пост замминистра экономического развития Белгородской области. В этой должности он проработал меньше года — с мая 2023-го.

Информацию об уходе Зябрева изданию подтвердили в региональном правительстве. Кто займёт место заместителя министра экономического развития, пока неизвестно.

До того, как стать замминистра, чиновник работал замначальника департамента — начальником отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий. В 2021 году Владимир Зябрев стал одним из финалистов губернаторского кадрового конкурса «Новое время».

Напомним, ранее белгородцы заняли руководящие посты на Чукотке. В автономный округ уехали Юлия Кобелева, Юрий Банчук и Валерий Гридчин. Ранее они работали в областной больнице, БелГУ и правительстве Белгородской области соответственно.

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