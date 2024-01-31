Победитель конкурса «Новое время» оставил должность в белгородском правительстве

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Владимир Зябрев покинул пост замминистра экономического развития Белгородской области. В этой должности он проработал меньше года — с мая 2023-го.
Информацию об уходе Зябрева изданию подтвердили в региональном правительстве. Кто займёт место заместителя министра экономического развития, пока неизвестно.
До того, как стать замминистра, чиновник работал замначальника департамента — начальником отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий. В 2021 году Владимир Зябрев стал одним из финалистов губернаторского кадрового конкурса «Новое время».
Напомним, ранее белгородцы заняли руководящие посты на Чукотке. В автономный округ уехали Юлия Кобелева, Юрий Банчук и Валерий Гридчин. Ранее они работали в областной больнице, БелГУ и правительстве Белгородской области соответственно.