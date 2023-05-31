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Победитель белгородского конкурса «Новое время» назначен замминистра по экономике

31 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
Должность заместителя министра экономического развития и промышленности области получил Владимир Зябрев. Победителем кадрового конкурса «Новое время» он стал в 2021 году.

На должность заместителя министра экономического развития и промышленности области назначен Владимир Зябрев. Информация о кадровом назначении появилась на сайте правительства области.

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области

До этого Зябрев занимал должность заместителя начальника департамента – начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий. Отметим, что в 2021 году он стал одним из победителей кадрового конкурса «Новое время».

Ранее стало известно, что Владимир Боровик больше не является министром финансов и бюджетной политики региона. Врио министра назначена Наталья Шаролапова.

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#Алина Харина#Кадровые назначения#Министерство экономического развития#Общество#Белгородская область
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