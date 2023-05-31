Победитель белгородского конкурса «Новое время» назначен замминистра по экономике

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На должность заместителя министра экономического развития и промышленности области назначен Владимир Зябрев. Информация о кадровом назначении появилась на сайте правительства области.
До этого Зябрев занимал должность заместителя начальника департамента – начальника отдела промышленности, развития экспорта и финансового оздоровления предприятий. Отметим, что в 2021 году он стал одним из победителей кадрового конкурса «Новое время».
Ранее стало известно, что Владимир Боровик больше не является министром финансов и бюджетной политики региона. Врио министра назначена Наталья Шаролапова.