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Published Сегодня, 09:23

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Правительство

Уехали за 12 тысяч км: трое белгородцев вошли в новый состав правительства Чукотки

18 января 2024, 09:23
Фото: 1MI
Правительство

Трое белгородцев заняли руководящие посты на Чукотке

Белгородцы теперь будут отвечать за цифровое развитие, здравоохранение и строительство на территории автономного округа. Выходцы из Белгорода возглавили три департамента на Чукотке. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.

Троих белгородцев назначили на должности в правительстве Чукотского автономного округа. Информация об изменениях появилась на соответствующем сайте.

Губернатор региона Владислав Кузнецов сформировал новый состав местного правительства. В итоге на трёх руководящих постах теперь будут работать выходцы из Белгорода.

Так, в чукотское правительство пришла Юлия Кобелева. Теперь она будет отвечать за здравоохранение. В медицине она работает уже 18 лет, а в Белгороде руководила акушерским обсервационным отделением перинатального центра областной больницы.

Также на Чукотку уехал Юрий Банчук. Пока он временно исполняет обязанности начальника департамента цифрового развития. В Белгородской области он работал в Белгородском госуниверситете и отвечал за информатизацию вуза. До этого, с 2010 по 2016 год, он был начальником управления информационных технологий и связи в администрации губернатора.

Кроме того, в Анадыре теперь будет работать Валерий Гридчин. Ранее он был замминистра Белгородской области по строительству — начальником департамента жилищного строительства. На Чукотке он будет врио руководителя департамента строительства и ЖКХ.

Напомним, Гридчин уволился с поста замминистра Белгородской области по строительству чуть больше недели назад. Кто придёт на его место, пока неизвестно.

Тем временем в мэрии Белгорода были свои кадровые перестановки. Руководителем комитета финансов и бюджетных отношений стала Светлана Рулёва. В этой же должности она работала 2019 по 2022 год. Она заняла место Андрея Дятлова, который покинул пост по истечении трудового договора.

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