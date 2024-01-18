Уехали за 12 тысяч км: трое белгородцев вошли в новый состав правительства Чукотки

Также на Чукотку уехал Юрий Банчук. Пока он временно исполняет обязанности начальника департамента цифрового развития. В Белгородской области он работал в Белгородском госуниверситете и отвечал за информатизацию вуза. До этого, с 2010 по 2016 год, он был начальником управления информационных технологий и связи в администрации губернатора.