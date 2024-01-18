Уехали за 12 тысяч км: трое белгородцев вошли в новый состав правительства Чукотки

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Троих белгородцев назначили на должности в правительстве Чукотского автономного округа. Информация об изменениях появилась на соответствующем сайте.
Губернатор региона Владислав Кузнецов сформировал новый состав местного правительства. В итоге на трёх руководящих постах теперь будут работать выходцы из Белгорода.
Так, в чукотское правительство пришла Юлия Кобелева. Теперь она будет отвечать за здравоохранение. В медицине она работает уже 18 лет, а в Белгороде руководила акушерским обсервационным отделением перинатального центра областной больницы.
Также на Чукотку уехал Юрий Банчук. Пока он временно исполняет обязанности начальника департамента цифрового развития. В Белгородской области он работал в Белгородском госуниверситете и отвечал за информатизацию вуза. До этого, с 2010 по 2016 год, он был начальником управления информационных технологий и связи в администрации губернатора.
Кроме того, в Анадыре теперь будет работать Валерий Гридчин. Ранее он был замминистра Белгородской области по строительству — начальником департамента жилищного строительства. На Чукотке он будет врио руководителя департамента строительства и ЖКХ.
Напомним, Гридчин уволился с поста замминистра Белгородской области по строительству чуть больше недели назад. Кто придёт на его место, пока неизвестно.
Тем временем в мэрии Белгорода были свои кадровые перестановки. Руководителем комитета финансов и бюджетных отношений стала Светлана Рулёва. В этой же должности она работала 2019 по 2022 год. Она заняла место Андрея Дятлова, который покинул пост по истечении трудового договора.