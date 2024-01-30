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Published Сегодня, 13:16

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Updated Сегодня, 13:18

Стартовал прием заявок на льготный лизинг автотранспорта по программе Минпромторга

Стартовал прием заявок на льготный лизинг автотранспорта по программе Минпромторга

30 января 2024, 13:16
Фото: Газпромбанк Автолизинг
Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг» . erid: LjN8K35Gj
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести новые легковые, коммерческие, грузовые автомобили и автобусы российского производства с бензиновыми и электродвигателями со скидкой от 10 до 35%.

В компании Газпромбанк Автолизинг стартовал новый этап приема заявок на льготный лизинг колёсных транспортных средств по программе Минпромторга России. В программу включено 17 марок отечественной техники, а также китайский бренд HAVAL. Скидки предоставляются на готовую технику 2024 года и на шасси 2023 года выпуска.

Размер выгоды зависит от выбранной модели и составляет до 10% (но не более 500 000 руб.) на бензиновые автомобили, до 10% (не более 850 000 руб.) на электромобили категории №3 и до 35% (до 925 000 руб.) на электромобили остальных категорий.

Договор лизинга возможно оформить на срок от 13 до 84 месяцев с авансовым платежом от 10 до 49%. На выбор клиента доступно два вида графиков платежей — равными долями и неравными частями по схеме «дегрессия». Лизингополучатели имеют право досрочно погасить всю сумму по договору уже по истечению года с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства.

Оформить заявку на льготный лизинг автотранспорта можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на сайте компании.

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