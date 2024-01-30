Стартовал прием заявок на льготный лизинг автотранспорта по программе Минпромторга

Договор лизинга возможно оформить на срок от 13 до 84 месяцев с авансовым платежом от 10 до 49%. На выбор клиента доступно два вида графиков платежей — равными долями и неравными частями по схеме «дегрессия». Лизингополучатели имеют право досрочно погасить всю сумму по договору уже по истечению года с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства.