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Военные

ВС РФ освободили село в Харьковской области

29 января 2024, 14:37
Фото: Midjourney
Военные
Населённый пункт находится на Купянском направлении. Российские военные пошли в наступление сразу же после освобождения села Крахмальное, пишет The Moscow Post.
Сюжет
СВО

ВС РФ освободили село Табаевка в Харьковской области. Как пишет издание, в населённый пункт зашли бойцы группировки «Западная». На купянском направлении бойцы подразделения отбили три атаки противника. ВСУ потеряли 30 человек, два броневика, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».

Наступление на Табаевку началось после освобождения села Крахмальное. Последнее находится в Купянском районе Харьковской области. Расстояние от указанного села до райцентра составляет всего 30 км. Табаевка же находится в 7 км от Крахмального.

Добавим, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял до 280 бойцов и технику.

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#Освобождение#Харьковская область#Наталья Корявых#СВО#ВС РФ
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