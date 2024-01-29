Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
ВС РФ освободили село Табаевка в Харьковской области. Как пишет издание, в населённый пункт зашли бойцы группировки «Западная». На купянском направлении бойцы подразделения отбили три атаки противника. ВСУ потеряли 30 человек, два броневика, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».
Наступление на Табаевку началось после освобождения села Крахмальное. Последнее находится в Купянском районе Харьковской области. Расстояние от указанного села до райцентра составляет всего 30 км. Табаевка же находится в 7 км от Крахмального.
Добавим, что на Краснолиманском направлении ВС РФ ударили по штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Противник потерял до 280 бойцов и технику.