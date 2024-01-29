ВС РФ освободили село в Харьковской области

ВС РФ освободили село Табаевка в Харьковской области. Как пишет издание, в населённый пункт зашли бойцы группировки «Западная». На купянском направлении бойцы подразделения отбили три атаки противника. ВСУ потеряли 30 человек, два броневика, три пикапа и гаубицу «Мста-Б».