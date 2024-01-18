ВС РФ уничтожили в Харькове кураторов боевиков, напавших на белгородское приграничье

На той же улице, где находилось здание с наёмниками, располагался военкомат, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Вчера, 17 января, Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Большая часть наёмников была из Франции.