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Военные

ВС РФ уничтожили в Харькове кураторов боевиков, напавших на белгородское приграничье

18 января 2024, 13:31
Фото: Midjourney
Военные

Российские военные уничтожили иностранных наёмников в Харькове

Сообщается о ликвидации кураторов украинских боевиков, которые ранее атаковали несколько белгородских населённых пунктов. Минобороны РФ сообщило об ударе по их пункту временной дислокации, пишет The Moscow Post.
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СВО

В результате удара Вооружённых сил РФ по Харькову удалось уничтожить кураторов «Русского добровольческого корпуса»*. Ранее боевики этой организации напали на несколько населённых пунктов Белгородской и Брянской областей.

На той же улице, где находилось здание с наёмниками, располагался военкомат, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Вчера, 17 января, Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Большая часть наёмников была из Франции.

Ведомство сообщило, что атака полностью разрушила здание: внутри находились 80 наёмников, 60 из которых погибли, а 20 госпитализировали.

Отметим, что в прошлом году на одного из бывших театральных актёров возбудили уголовные дела по нескольким статьям за его участие в рейдах диверсантов на Белгородскую и Брянскую области.

* Запрещённая в России террористическая организация.

В зоне СВО ликвидирован командир ДРГ, нападавшей на Белгородскую область
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#Белгородская область#Уничтожение#Брянская область#Белгород#Куратор#СВО#Александра Склярова#Украинские боевики#Наёмники
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