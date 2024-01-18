Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В результате удара Вооружённых сил РФ по Харькову удалось уничтожить кураторов «Русского добровольческого корпуса»*. Ранее боевики этой организации напали на несколько населённых пунктов Белгородской и Брянской областей.
На той же улице, где находилось здание с наёмниками, располагался военкомат, пишет издание со ссылкой на РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Вчера, 17 января, Минобороны РФ отчиталось о нанесении высокоточного удара по пункту временной дислокации иностранных наёмников в Харькове. Большая часть наёмников была из Франции.
Ведомство сообщило, что атака полностью разрушила здание: внутри находились 80 наёмников, 60 из которых погибли, а 20 госпитализировали.
Отметим, что в прошлом году на одного из бывших театральных актёров возбудили уголовные дела по нескольким статьям за его участие в рейдах диверсантов на Белгородскую и Брянскую области.
* Запрещённая в России террористическая организация.