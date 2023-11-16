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Обстрелы

Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье

16 ноября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Обстрелы

Ущерб Белгородской области и приграничья от обстрелов достиг 7 млрд рублей

С начала 2023 года в Белгородской, Курской и Брянской областях сумма ущерба от атак ВСУ составила 7 млрд рублей. Совершено более 120 терактов. Ситуация остаётся сложной, цитирует «Ъ-Черноземье» секретаря Совбеза Николая Патрушева.
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Обстрел

Ущерб в приграничье Белгородской, Курской и Брянской областей с начала текущего года достиг 7 млрд рублей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания, прошедшего в Воронежской области.

По его словам, ситуация остаётся сложной. Более того, диверсионная активность в указанных регионах выросла.

«Ситуация в округе остаётся сложной. Есть усиление террористической и диверсионной активности. Совершено 128 терактов, большая часть — с беспилотников», — пояснил Патрушев.

Он также добавил, что более 50 преступлений и 25 терактов удалось предотвратить.

Напомним, практически ежедневно Белгородская область страдает от атак летательных аппаратов ВСУ. Накануне в селе Солнцевка Белгородского района противник с БПЛА сбросил осколочный боеприпас. Взрывное устройство также сбросили в Терезовке Шебекинского округа.

Добавим, что Минобороны РФ зачастую характеризует налёты беспилотников именно как теракты.

ВСУ под Белгородом сбросили с беспилотника осколочный боеприпас
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#Белгородская область#Курская область#Ущерб#Николай патрушев#Теракты#Брянская область#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#Совбез#Приграничье#СВО#ДРГ#Обстрел ВСУ
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