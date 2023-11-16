Теракты, усиление активности ДРГ: Совбез оценил ситуацию в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Ущерб в приграничье Белгородской, Курской и Брянской областей с начала текущего года достиг 7 млрд рублей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания, прошедшего в Воронежской области.
По его словам, ситуация остаётся сложной. Более того, диверсионная активность в указанных регионах выросла.
«Ситуация в округе остаётся сложной. Есть усиление террористической и диверсионной активности. Совершено 128 терактов, большая часть — с беспилотников», — пояснил Патрушев.
Он также добавил, что более 50 преступлений и 25 терактов удалось предотвратить.
Напомним, практически ежедневно Белгородская область страдает от атак летательных аппаратов ВСУ. Накануне в селе Солнцевка Белгородского района противник с БПЛА сбросил осколочный боеприпас. Взрывное устройство также сбросили в Терезовке Шебекинского округа.
Добавим, что Минобороны РФ зачастую характеризует налёты беспилотников именно как теракты.