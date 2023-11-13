Один человек ранен после атаки беспилотника в приграничье

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
ВСУ атаковали Курскую область. Взрывное устройство сброшено с беспилотника недалеко от села Попово-Лежачи.
Есть пострадавший, у него осколочные ранения. Состояние пациента оценивают как средней степени тяжести. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают раненному необходимую помощь.
В минувшие выходные, напомним, не прекращались атаки по Белгородской области. 11 ноября Валуйки обстреляли из РСЗО «Град». Пострадали три частных дома, ж/д пути, вагоны. Накануне беспилотник сбили под Белгородом, обошлось без последствий.