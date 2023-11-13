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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Скорая

Один человек ранен после атаки беспилотника в приграничье

13 ноября 2023, 10:55
Фото: 1MI
Скорая

ВСУ сбросили взрывное устройство возле курского села Попово-Лежачи

Состояние пострадавшего оценили как средней степени тяжести. Врачи уже оказывают пациенту необходимую помощь, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

ВСУ атаковали Курскую область. Взрывное устройство сброшено с беспилотника недалеко от села Попово-Лежачи.

Есть пострадавший, у него осколочные ранения. Состояние пациента оценивают как средней степени тяжести. Врачи Глушковской ЦРБ оказывают раненному необходимую помощь.

В минувшие выходные, напомним, не прекращались атаки по Белгородской области. 11 ноября Валуйки обстреляли из РСЗО «Град». Пострадали три частных дома, ж/д пути, вагоны. Накануне беспилотник сбили под Белгородом, обошлось без последствий.

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