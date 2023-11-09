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Скорая

Депутата ранило при обстреле приграничья: он в госпитале

9 ноября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Скорая

Племянник экс-губернатора Орловской области пострадал при обстреле

Владимир Строев в прошлом году сам ушёл на СВО, дослужился до должности командира. При обстреле 8 ноября его ранило, пишет «Орелtimes». В каком он состоянии сейчас, неизвестно.

8 ноября ВСУ обстреляли курское приграничье. Есть пострадавшие, среди них — зампредседателя Орловского городского совета Владимир Строев, сообщает издание со ссылкой на «Осторожно, новости».

Строев в октябре 2022 года сам ушёл на СВО. Он служил в должности командира взвода радиосвязи.

Издание добавляет, что Владимир Строев — племянник экс-губернатора Орловской области Егора Строева.

При последнем обстреле депутат получил ранение бедра и травму колена. Точно неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Сообщается, что он остаётся в госпитале. Кроме депутата, при обстреле ранило ещё несколько военных.

В Курской области под обстрел накануне попали три приграничных района: Кореневский, Рыльский и Суджанский. Известно о разрушениях в трёх домах.

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#Происшествия#Курская область#Депутат#Пострадавший#Черноземье#Орловская область#Инна Рогова#Обстрел#СВО#Раненый
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