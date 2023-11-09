Депутата ранило при обстреле приграничья: он в госпитале

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
8 ноября ВСУ обстреляли курское приграничье. Есть пострадавшие, среди них — зампредседателя Орловского городского совета Владимир Строев, сообщает издание со ссылкой на «Осторожно, новости».
Строев в октябре 2022 года сам ушёл на СВО. Он служил в должности командира взвода радиосвязи.
Издание добавляет, что Владимир Строев — племянник экс-губернатора Орловской области Егора Строева.
При последнем обстреле депутат получил ранение бедра и травму колена. Точно неизвестно, в каком он сейчас состоянии. Сообщается, что он остаётся в госпитале. Кроме депутата, при обстреле ранило ещё несколько военных.
В Курской области под обстрел накануне попали три приграничных района: Кореневский, Рыльский и Суджанский. Известно о разрушениях в трёх домах.