В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
По информации ведомства, домой из украинского плена удалось вернуть 248 военнослужащих ВС РФ. Освобождённые пересекли границу Белгородской области на автобусах.
В Минобороны добавили, что вернуть российских военнослужащих из плена удалось благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов.
Сейчас бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.
Напомним, в апреле прошлого года из украинского плена вернули 106 российских военнослужащих. Их встретили в Белгородской области. На границе бойцов ожидали автобусы ЕТК.