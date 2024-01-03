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Updated Сегодня, 17:13

В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ

В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ

3 января 2024, 17:11
Фото: Midjourney
Домой удалось вернуть 248 российских военнослужащих. Подробности сообщили в Минобороны.
Сюжет
Граница

По информации ведомства, домой из украинского плена удалось вернуть 248 военнослужащих ВС РФ. Освобождённые пересекли границу Белгородской области на автобусах.

В Минобороны добавили, что вернуть российских военнослужащих из плена удалось благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединённых Арабских Эмиратов.

Сейчас бойцам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Их доставят в медучреждения Минобороны для лечения и реабилитации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Напомним, в апреле прошлого года из украинского плена вернули 106 российских военнослужащих. Их встретили в Белгородской области. На границе бойцов ожидали автобусы ЕТК.

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#Белгородская область#Граница#Гуманитарная помощь#Украина#Медицинская помощь#Военнослужащие#Белгород#Кристина Семенчук#Миноборона
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