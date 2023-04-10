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В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ

10 апреля 2023, 14:43
Фото: кадр из видео

Из украинского плена вернули 106 российских военнослужащих

Автобусы ЕТК встретили военнослужащих на границе. Мужчинам выдали необходимые вещи. По информации Минобороны РФ, освобождённых бойцов отправят в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
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СВО

Из плена ВСУ удалось вызволить ещё 106 российских военнослужащих. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.

В Сети появились кадры возвращения бойцов. Их встретили в Белгородской области. На границе их ожидали автобусы ЕТК. Военнослужащим выдали необходимые вещи.

В Минобороны уточнили, что бойцов направят на дальнейшее лечение и реабилитацию в Москву. Всем военнослужащим окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Есть ли среди освобождённых бойцы из Белгородской области, неизвестно.

В начале декабря стало известно о более чем десяти вызволенных из плена белгородцах Сообщалось и об одном пленном мирном белгородце. Женщина просила помочь в освобождении её 22-летнего брата.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее поблагодарил губернатора Вячеслава Гладкова за то, что освобождённых военнопленных в Белгородской области обеспечивают едой, одеждой и необходимыми вещами.

Видео: Telegram-канал "Военный осведомитель"
Кадыров поблагодарил Гладкова за встречу освобождённых военнопленных
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