Украинские пограничники решили сдаться в плен в приграничье

В июне стало известно, что из украинского плена удалось вернуть более 30 белгородцев. Этими подробности поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как сообщалось, что обмен пленными состоялся 11 июня. Тогда вернулись 94 российских бойца.