Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
16 декабря стало известно, что шесть украинских пограничников попали в плен на границе в соседней Курской области. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте „Волгу“!», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
В июне стало известно, что из украинского плена удалось вернуть более 30 белгородцев. Этими подробности поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как сообщалось, что обмен пленными состоялся 11 июня. Тогда вернулись 94 российских бойца.
В апреле в Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ. На тот момент вернулись 106 военнослужащих.