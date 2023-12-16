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Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области

Украинские пограничники решили сдаться в плен в приграничье

16 декабря 2023, 12:10
Фото: Midjourney

Старовойт: шесть украинских пограничников сдались в плен в Курской области

Стало известно, что шестеро украинских пограничников попали в плен. Это произошло в соседней с Белгородской Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

16 декабря стало известно, что шесть украинских пограничников попали в плен на границе в соседней Курской области. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

«Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области. Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте „Волгу“!», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В июне стало известно, что из украинского плена удалось вернуть более 30 белгородцев. Этими подробности поделилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Как сообщалось, что обмен пленными состоялся 11 июня. Тогда вернулись 94 российских бойца.

В апреле в Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ. На тот момент вернулись 106 военнослужащих.

Из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих
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#Белгородская область#Курская область#Пограничники#Белгород#Наталья Корявых#Роман Старовойт#Плен#Приграничье
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