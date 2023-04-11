Полиция проверила работу белгородской компании, предлагавшей вызволение из плена

О деятельности компании люди узнавали из интернета или от знакомых, но не все потенциальные клиенты понимали, где контора получает информацию о пленных и контакты их родственников. Более того, обменом занимаются Минобороны и аппарат уполномоченного по правам человека РФ. Не было ясно, какую роль в обмене пленными играет организация, поэтому полиция провела проверку.