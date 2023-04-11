Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Изображение материала

Полиция проверила работу белгородской компании, предлагавшей вызволение из плена

11 апреля 2023, 10:36
Фото: 1MI
Правоохранительные органы не нашли нарушений в работе юридической конторы, которая за деньги предлагала помощь по освобождению из плена белгородцев. Претензии возникли только по ведению бухгалтерского учёта, сообщает «Фонарь».
Сюжет
УМВД

Полиция не нашла нарушений в работе юридической компании ООО «Меркури», которая предлагала за деньги вызволять белгородцев из плена. Претензии возникли только к ведению бухучёта.

О деятельности компании люди узнавали из интернета или от знакомых, но не все потенциальные клиенты понимали, где контора получает информацию о пленных и контакты их родственников. Более того, обменом занимаются Минобороны и аппарат уполномоченного по правам человека РФ. Не было ясно, какую роль в обмене пленными играет организация, поэтому полиция провела проверку.

Правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Решение вынесли в декабре прошлого года. Имеющиеся материалы проверки направили в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство проверит законность и обоснованность решения.

Как пишет издание, имеется и ответ прокуратуры на обращение председателя молодёжного совета при омбудсмене в Белгородской области Антона Андросова. В основном ООО «Меркури» занимается направлением обращений граждан в различные органы, например, УФССП. Однако есть обращения и в подразделения Вооружённых сил.

«Заявлено 11 договоров, заключённых с гражданами, во исполнение которых сотрудниками общества направлены обращения в различные подразделения Вооружённых сил, военные комиссариаты», — пояснили в ведомстве.

Представители прокуратуры смогли связаться только с одним заявителем. С его слов, организация была единственной, согласившейся помочь. В контору он звонил сам, никакие услуги до этого ему не предлагали. Вопрос касался определения его категории годности к прохождению военной службы.

Что касается договора по содействию в вызволении из плена, то заявительница в итоге решила не сотрудничать с компанией, но не стала забирать задаток. В юридической компании утверждают, что ни коим образом не нарушают законодательство.

Судя по всему, к таким же выводам пришла прокуратура, заявившая, что оснований для принятия мер реагирования нет. Тем не менее претензии к работе фирмы имеются, однако они касаются ведения бухгалтерской отчётности.

В Белгородской области встретили вызволенных из плена военнослужащих ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Генпрокуратура заблокировала пост блогера Владимира Бабина про белгородских пленныхИз плена ВСУ освободили 11 белгородских военнослужащихВызволенных из плена российских военнослужащих привезли в Белгородскую область
#Белгородская область#Белгород#УМВД#Спецоперация#Пленные#Претензии#Юридическая компания#Наталья Корявых
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
Ещё два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия
Сегодня, 07:50
В Белгороде с 8 апреля ищут 24-летнюю девушку
Сегодня, 04:56
Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
Сегодня, 06:29
Пострадавшим при обстрелах белгородским предприятиям выделили 800 млн рублей
Сегодня, 04:36