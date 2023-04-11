Полиция проверила работу белгородской компании, предлагавшей вызволение из плена

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Полиция не нашла нарушений в работе юридической компании ООО «Меркури», которая предлагала за деньги вызволять белгородцев из плена. Претензии возникли только к ведению бухучёта.
О деятельности компании люди узнавали из интернета или от знакомых, но не все потенциальные клиенты понимали, где контора получает информацию о пленных и контакты их родственников. Более того, обменом занимаются Минобороны и аппарат уполномоченного по правам человека РФ. Не было ясно, какую роль в обмене пленными играет организация, поэтому полиция провела проверку.
Правоохранители не нашли оснований для возбуждения уголовного дела. Решение вынесли в декабре прошлого года. Имеющиеся материалы проверки направили в региональную прокуратуру. Надзорное ведомство проверит законность и обоснованность решения.
Как пишет издание, имеется и ответ прокуратуры на обращение председателя молодёжного совета при омбудсмене в Белгородской области Антона Андросова. В основном ООО «Меркури» занимается направлением обращений граждан в различные органы, например, УФССП. Однако есть обращения и в подразделения Вооружённых сил.
«Заявлено 11 договоров, заключённых с гражданами, во исполнение которых сотрудниками общества направлены обращения в различные подразделения Вооружённых сил, военные комиссариаты», — пояснили в ведомстве.
Представители прокуратуры смогли связаться только с одним заявителем. С его слов, организация была единственной, согласившейся помочь. В контору он звонил сам, никакие услуги до этого ему не предлагали. Вопрос касался определения его категории годности к прохождению военной службы.
Что касается договора по содействию в вызволении из плена, то заявительница в итоге решила не сотрудничать с компанией, но не стала забирать задаток. В юридической компании утверждают, что ни коим образом не нарушают законодательство.
Судя по всему, к таким же выводам пришла прокуратура, заявившая, что оснований для принятия мер реагирования нет. Тем не менее претензии к работе фирмы имеются, однако они касаются ведения бухгалтерской отчётности.