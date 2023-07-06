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Из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих

6 июля 2023, 13:20
Фото: кадр из видео
Обмен состоялся 6 июля. Есть ли среди вернувшихся белгородцы, неизвестно. Всем освобождённым окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь, сообщили в Минобороны РФ.
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СВО

45 военнослужащих ВС РФ вернули из украинского плена. Об обмене Министерство обороны сообщило 6 июля.

«Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — заявили в ведомстве.

Есть ли среди освобождённых белгородцы, пока неизвестно. На видеозаписи, появившейся в Сети, можно увидеть автобусы ЕТК, которые традиционно участвуют в транспортировке военнослужащих.

Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщила, что из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Последний обмен, в результате которого вернулся белгородец, состоялся 11 июня.

Видео: Telegram-канал военкора Александра Коца
Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена
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#Инна Рогова#Плен#Военнослужащие#Обмен#Минобороны#Общество#СВО#Видео
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