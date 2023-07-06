Из украинского плена вернули 45 российских военнослужащих

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
45 военнослужащих ВС РФ вернули из украинского плена. Об обмене Министерство обороны сообщило 6 июля.
«Всем освобождённым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации», — заявили в ведомстве.
Есть ли среди освобождённых белгородцы, пока неизвестно. На видеозаписи, появившейся в Сети, можно увидеть автобусы ЕТК, которые традиционно участвуют в транспортировке военнослужащих.
Омбудсмен Татьяна Москалькова ранее сообщила, что из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Последний обмен, в результате которого вернулся белгородец, состоялся 11 июня.