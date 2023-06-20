Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Об этом 20 июня заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 июня. Среди вернувшихся 94 бойцов был житель Белгородской области.
Татьяна Москалькова сегодня находится с рабочим визитом в Белгородской области. Ранее она уже встретилась с губернатором Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили вопросы оказания помощи эвакуированным белгородцам, их размещение в других регионах.
Напомним, что в начале декабря стало известно о более чем десяти вызволенных из плена белгородцах. Вячеслав Гладков утверждал, что Татьяна Москалькова взяла под свой контроль ситуацию с пленными жителям региона.