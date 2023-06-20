Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена

Татьяна Москалькова сегодня находится с рабочим визитом в Белгородской области. Ранее она уже встретилась с губернатором Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили вопросы оказания помощи эвакуированным белгородцам, их размещение в других регионах.