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Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена

20 июня 2023, 11:37
Фото: Bel.ru
Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 11 июня, отметила уполномоченный по правам человека. Омбудсмен Татьяна Москалькова сейчас находится с рабочим визитом в Белгородской области.
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СВО

Из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Об этом 20 июня заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 11 июня. Среди вернувшихся 94 бойцов был житель Белгородской области.

Татьяна Москалькова сегодня находится с рабочим визитом в Белгородской области. Ранее она уже встретилась с губернатором Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили вопросы оказания помощи эвакуированным белгородцам, их размещение в других регионах.

Напомним, что в начале декабря стало известно о более чем десяти вызволенных из плена белгородцах. Вячеслав Гладков утверждал, что Татьяна Москалькова взяла под свой контроль ситуацию с пленными жителям региона.

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#Артем Черненко#Плен#Обмен#Освобождение#Омбудсмен#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Татьяна Москалькова#Вячеслав Гладков
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