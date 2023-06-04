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Вячеслав Гладков готов встретиться с террористами, чтобы освободить пленных военных

4 июня 2023, 14:20
Фото: Bel.ru
Губернатор Белгородской области ответил на обращение проникших в Новую Таволжанку украинских диверсантов.

Днём в Telegram-каналах появилось видео якобы из Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге, где представители запрещённых в России террористических организаций показали пленных российских военных и предложили Гладкову их взамен на общение.

Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором подтвердил заход ДРГ в белгородское приграничье и что там идёт бой. Также губернатор предложил встретиться с террористами в пункте пропуска «Шебекино» при условии, что пленённые военные живы.

Единственное, что может подвигнуть на переговоры с ними, — наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как ни тяжело это говорить. Но если они живые — с 17 до 18 часов в МАПП «Шебекино». Гарантирую безопасность. Всё.
Вячеслав Гладков

Губернатор подтвердил заход ДРГ в белгородское приграничье и сообщил, что там идёт бой.

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#Спецоперация#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Евгений Грицков
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