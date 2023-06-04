Вячеслав Гладков готов встретиться с террористами, чтобы освободить пленных военных

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Днём в Telegram-каналах появилось видео якобы из Новой Таволжанки в Шебекинском горокруге, где представители запрещённых в России террористических организаций показали пленных российских военных и предложили Гладкову их взамен на общение.
Вячеслав Гладков записал видеообращение, в котором подтвердил заход ДРГ в белгородское приграничье и что там идёт бой. Также губернатор предложил встретиться с террористами в пункте пропуска «Шебекино» при условии, что пленённые военные живы.
Единственное, что может подвигнуть на переговоры с ними, — наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили, как ни тяжело это говорить. Но если они живые — с 17 до 18 часов в МАПП «Шебекино». Гарантирую безопасность. Всё.
Вячеслав Гладков
Губернатор подтвердил заход ДРГ в белгородское приграничье и сообщил, что там идёт бой.