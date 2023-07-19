ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

Ранее стало известно о возможной эвакуации людей и документации из Харькова. С таким предположением выступил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, украинские власти также уже давно могли начать эвакуацию сотрудников местных производств. В июле сообщалось о вывозе людей из приграничья Сумской области.