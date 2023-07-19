ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом докладывает Минобороны РФ.
Продвижение российских подразделений на Купянском направлении за день составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.
Помимо этого, сообщается об уничтожении склада боеприпасов в районе Песчаного. Авиационными и артиллерийскими ударами поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Берестового в Харьковской области.
Ранее стало известно о возможной эвакуации людей и документации из Харькова. С таким предположением выступил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, украинские власти также уже давно могли начать эвакуацию сотрудников местных производств. В июле сообщалось о вывозе людей из приграничья Сумской области.