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ВС РФ заняли ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

19 июля 2023, 11:51
Фото: 1MI
За день продвижение подразделений на Купянском направлении составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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СВО

Российские войска заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом докладывает Минобороны РФ.

Продвижение российских подразделений на Купянском направлении за день составило более километра в глубину и до двух километров по фронту.

Помимо этого, сообщается об уничтожении склада боеприпасов в районе Песчаного. Авиационными и артиллерийскими ударами поражены подразделения ВСУ в районах Синьковки, Кисловки, Берестового в Харьковской области.

Ранее стало известно о возможной эвакуации людей и документации из Харькова. С таким предположением выступил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев. По его словам, украинские власти также уже давно могли начать эвакуацию сотрудников местных производств. В июле сообщалось о вывозе людей из приграничья Сумской области.

Стало известно о возможной эвакуации в ещё одном граничащем с Белгородчиной регионе
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#Инна Рогова#Ж/д станция#ВС РФ#Минобороны#Спецоперация#СВО#Харьковская область
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