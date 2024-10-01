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Освобождение

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2024
Белгородец попал в рабство на цыганской ферме в Тульской области?
1 октября, 08:42
Белгородскому бизнесмену Тебекину отказали в освобождении из СИЗО
18 сентября, 15:08
Минобороны РФ: освобождено 10 населённых пунктов в Курской области
Перечень военное ведомство опубликовало в ежедневной сводке по ситуации в курском приграничье. Речь идёт о населённых пунктах, находящихся в Кореневском районе.
12 сентября, 12:19
Нейросеть «оживила» фото старого Белгорода. Вышло местами тепло, местами — смешно
18 июня, 14:41
Соловьёв: Была идея создать армию, чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской области
29 марта, 18:30
ВС РФ освободили село в Харьковской области
Населённый пункт находится на Купянском направлении. Российские военные пошли в наступление сразу же после освобождения села Крахмальное, пишет The Moscow Post.
29 января, 14:37
2023
Белгородцев, чьи дома разрушены в ходе обстрелов, освободили от имущественного налога
25 июля 2023, 15:14
Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена
20 июня 2023, 11:37
Белгородец едва не лишился УДО из-за неоплаченной работы по рытью окопов
19 мая 2023, 06:56
Белгородского бизнесмена Анатолия Фуглаева выпустили из колонии
Белгородский областной суд отменил решение Алексеевского райсуда касаемо заключения Анатолия Фуглаева, сообщает «Коммерсантъ». Ранее районный суд отказал бизнесмену в УДО.
8 февраля 2023, 11:26
2022
Песков: Россия не собирается присоединять новые территории в районе СВО
Пресс-секретарь президента заявил, что никаких планов по присоединению нет, но предстоит много работы по освобождению территорий, сообщают «Новые известия».
8 декабря 2022, 12:30

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