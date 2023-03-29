ВС РФ ударили по складу боеприпасов в Харьковской области

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Российские военные ударили по складу боеприпасов около села Старица в Волчанском районе Харьковской области. На Купянском направлении ВС РФ авиацией и артиллерией уничтожили не менее 35 украинских военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля, противотанковую пушку МТ-12.
Как уточнили в Минобороны РФ, российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в районе села Орлянка в Харьковской области, в ДНР и Херсонской области. За сутки ВС РФ уничтожили шесть снарядов HIMARS в разных районах.
Система ПВО сбила восемь украинских беспилотников. Всего авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям противника, живой силе и технике в 118 районах.
По данным военного ведомства, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 404 самолёта, 226 вертолетов, 3620 беспилотников, 414 ЗРК, 8456 танков и других боевых бронемашин, 1074 РСЗО, 4456 орудий полевой артиллерии и миномётов, 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.