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ВС РФ ударили по складу боеприпасов в Харьковской области

29 марта 2023, 12:57
Фото: 1MI
Удар по складу ВС РФ нанесли около села Старица в Волчанском районе, сообщили в Минобороны РФ.
Сюжет
СВО

Российские военные ударили по складу боеприпасов около села Старица в Волчанском районе Харьковской области. На Купянском направлении ВС РФ авиацией и артиллерией уничтожили не менее 35 украинских военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля, противотанковую пушку МТ-12.

Как уточнили в Минобороны РФ, российские войска поразили четыре пункта управления ВСУ в районе села Орлянка в Харьковской области, в ДНР и Херсонской области. За сутки ВС РФ уничтожили шесть снарядов HIMARS в разных районах.

Система ПВО сбила восемь украинских беспилотников. Всего авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 87 артиллерийским подразделениям противника, живой силе и технике в 118 районах.

По данным военного ведомства, с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 404 самолёта, 226 вертолетов, 3620 беспилотников, 414 ЗРК, 8456 танков и других боевых бронемашин, 1074 РСЗО, 4456 орудий полевой артиллерии и миномётов, 9177 единиц специальной военной автомобильной техники.

Уничтожил технику противника: в Минобороны РФ рассказали о подвиге белгородца
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#Наталья Корявых#Харьковская область#СВО#Спецоперация#Танки#Техника#РСЗО#Склад боеприпасов
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