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Posted 26 января, 18:24

Published 26 января, 18:24

Modified Сегодня, 18:37

Updated Сегодня, 18:37

В понедельник утром оформляется больше всего онлайн-полисов ОСАГО — СОГАЗ

В понедельник утром оформляется больше всего онлайн-полисов ОСАГО — СОГАЗ

26 января 2024, 18:24
Фото: 1MI
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Больше всего электронных полисов ОСАГО в СОГАЗе клиенты оформляют по понедельникам с 10 до 12 утра.

СОГАЗ проанализировал статистику по продаже полисов ОСАГО за 11 месяцев 2023 года и выяснил, что период с 10:00 до 12:00 в понедельник является самым популярным временем для оформления электронных полисов ОСАГО. Всего на понедельник приходится свыше 20% всех онлайн-продаж полисов в течение недели.

Меньше всего полисов оформляют в воскресенье, однако на буднях самый непопулярный день для оформления ОСАГО — вторник (на 30% меньше полисов, чем в понедельник).

Такие тенденции справедливы и для покупки традиционных полисов ОСАГО в офисах продаж СОГАЗа. Больше всего полисов оформляется с 9:00 до 12:00, а также с 14:00 до 16:00 в будни. При этом большинство продаж (более 70%) приходятся на понедельник и вторник. В пятницу в среднем продается почти в три раза меньше бумажных полисов, чем в понедельник.

Выявленные закономерности актуальны для всех регионов оформления полиса, независимо от часового пояса.

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