Буцаев: Для облета еще 400 полигонов с ТКО необходимо минимум 10 дронов

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 24 от 20 января, для закупки дронов из бюджета будет выделено 168 миллионов рублей. В 2024 году для этого будет выделено 60 миллионов рублей на закупку беспилотников, а 107 миллионов рублей будет направлено на аренду. Кроме того, еще 1 миллион рублей будет выделен на аренду дронов в 2025 году.