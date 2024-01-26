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Буцаев: Для облета еще 400 полигонов с ТКО необходимо минимум 10 дронов

Буцаев: Для облета еще 400 полигонов с ТКО необходимо минимум 10 дронов

26 января 2024, 12:02
Фото: 1MI
Российский экологический оператор рассказал о необходимости приобретения еще минимум 10 дронов для оцифровки 400 действующих полигонов ТКО в РФ. РЭО планирует закупить 12 БПЛА с дронопортами. На приобретение техники правительством будет выделено 168 миллионов рублей.

Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах РЭО облететь с использованием дронов 400 действующих полигонов ТКО. Для этого потребуется не менее 10 дронов, поэтому РЭО планирует закупить 12 комплектов дронопортов с беспилотниками.

Для обеспечения работы беспилотных аппаратов будут использоваться специальные приборы — лидары. С помощью собранных снимков создается цифровая модель местности, которая позволяет оценить остаточную вместимость полигона и прогнозировать его службу.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 24 от 20 января, для закупки дронов из бюджета будет выделено 168 миллионов рублей. В 2024 году для этого будет выделено 60 миллионов рублей на закупку беспилотников, а 107 миллионов рублей будет направлено на аренду. Кроме того, еще 1 миллион рублей будет выделен на аренду дронов в 2025 году.

Беспилотные аппараты используются для обнаружения несанкционированных свалок, а также для мониторинга полигонов и оценки состояния объектов. Это позволяет получить точное представление о текущем состоянии объектов захоронения ТКО и составить точный прогноз их эксплуатации. В будущем беспилотники также могут использоваться для мониторинга хода строительства экопромышленных парков.

«Нами уже создана специализированная информационная система, позволяющая строить цифровые модели полигонов. Это позволит максимально точно составлять прогнозы по использованию и развитию объектов», — уточнил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

На данный момент в России функционирует около 800 полигонов, более трети из которых уже оцифрованы с помощью дронов.

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