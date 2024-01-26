Буцаев: Для облета еще 400 полигонов с ТКО необходимо минимум 10 дронов

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Издание 56orb.ru пишет, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о планах РЭО облететь с использованием дронов 400 действующих полигонов ТКО. Для этого потребуется не менее 10 дронов, поэтому РЭО планирует закупить 12 комплектов дронопортов с беспилотниками.
Для обеспечения работы беспилотных аппаратов будут использоваться специальные приборы — лидары. С помощью собранных снимков создается цифровая модель местности, которая позволяет оценить остаточную вместимость полигона и прогнозировать его службу.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 24 от 20 января, для закупки дронов из бюджета будет выделено 168 миллионов рублей. В 2024 году для этого будет выделено 60 миллионов рублей на закупку беспилотников, а 107 миллионов рублей будет направлено на аренду. Кроме того, еще 1 миллион рублей будет выделен на аренду дронов в 2025 году.
Беспилотные аппараты используются для обнаружения несанкционированных свалок, а также для мониторинга полигонов и оценки состояния объектов. Это позволяет получить точное представление о текущем состоянии объектов захоронения ТКО и составить точный прогноз их эксплуатации. В будущем беспилотники также могут использоваться для мониторинга хода строительства экопромышленных парков.
«Нами уже создана специализированная информационная система, позволяющая строить цифровые модели полигонов. Это позволит максимально точно составлять прогнозы по использованию и развитию объектов», — уточнил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.
На данный момент в России функционирует около 800 полигонов, более трети из которых уже оцифрованы с помощью дронов.