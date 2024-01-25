Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» выложили в онлайн-кинотеатрах

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Также сегодня стартует отбор участников в новый сезон проекта. По словам организаторов, в рамках конкурса молодым людям предстоит показать свой потенциал и присоединиться к большому профессиональному сообществу. Об этом пишет 56оrb.
Проект «Академия ПМЭФ» появился в 2023 году и в качестве участников собрал студентов российских вузов. В числе спикеров проекта встречаются как политики и бизнес-лидеры, так и творческие личности, ученые. Все эти люди объединяются для передачи своего опыта молодым и амбициозным людям и для поощрения их к обмену идеями, развитию творческого подхода в решении сложных задач.
Участникам проекта представится возможность получить от приглашенных экспертов и наставников ценные знания и практические навыки, чтобы использовать их в целях реализации собственных идей и бизнес-планов.
Стать участником можно, заполнив анкету участника на сайте проекта, а за обновлениями следить в соцсети «ВКонтакте» и сообществе в «Телеграм».