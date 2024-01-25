Лекции спикеров «Академии ПМЭФ» выложили в онлайн-кинотеатрах

Проект «Академия ПМЭФ» появился в 2023 году и в качестве участников собрал студентов российских вузов. В числе спикеров проекта встречаются как политики и бизнес-лидеры, так и творческие личности, ученые. Все эти люди объединяются для передачи своего опыта молодым и амбициозным людям и для поощрения их к обмену идеями, развитию творческого подхода в решении сложных задач.