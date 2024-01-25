Да их каждый знает: сможете угадать известных белгородцев?

Сможете узнать известных жителей Белгородской области?

И снова редакция Бел.Ру предлагает проверить себя и свои знания. На этот раз уже и немного исторические. В тесте 10 вопросов и 10 личностей. Иногда вам придётся попробовать установить соответствие фото и предложенного имени, а иногда — выбрать из трёх белгородцев одного (изображённого на фотографии). Подсказка: но некоторые имена наша журналистка придумала сама. Однако встречается такое в малой части вопросов. Ну что, поехали?