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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Люди

Да их каждый знает: сможете угадать известных белгородцев?

25 января 2024, 09:35
Фото: 1MI
Люди

Белгородцам предложили проверить, как хорошо они знают известных земляков

Про известных жителей Белгородской области редакция Бел.Ру писала не один раз. Да и многих из них жители области знают сами. Именно это и проверим. Сможете узнать как можно больше людей на фото ниже и вспомнить имена? Журналистка Бел.Ру собрала представителей разных сфер и разных времён.
Тест
Сможете узнать известных жителей Белгородской области?

И снова редакция Бел.Ру предлагает проверить себя и свои знания. На этот раз уже и немного исторические. В тесте 10 вопросов и 10 личностей. Иногда вам придётся попробовать установить соответствие фото и предложенного имени, а иногда — выбрать из трёх белгородцев одного (изображённого на фотографии). Подсказка: но некоторые имена наша журналистка придумала сама. Однако встречается такое в малой части вопросов. Ну что, поехали?

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