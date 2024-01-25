Белгородская прокуратура осталась недовольна ценами на куриные потроха

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Сотрудники Алексеевской межрайонной прокуратуры провели проверку в магазинах и нашли завышенные цены на некоторые продукты. Так, один из индивидуальных предпринимателей превысил надбавку к стоимости птичьих субпродуктов на 10%.
В отношении ИП завели административное дело за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Прокуратура взяла рассмотрение акта на контроль.
В регионе не в первый раз регистрируют превышение цен на продукты. Так, в Ровеньском районе трое владельцев магазинов повысили стоимость на 10% на муку и сливочное масло. В магазинах в Пушкарном и Комсомольском торговую надбавку превысили на хлебобулочные изделия и сливочное масло. В некоторых магазинах на 20% повысили цены на куриные яйца.