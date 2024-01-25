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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Рынок

Белгородская прокуратура осталась недовольна ценами на куриные потроха

25 января 2024, 12:33
Фото: 1MI
Рынок

Белгородский бизнесмен продавал куриные субпродукты по завышенным ценам

В Алексеевском городском округе прокуратура заметила превышение цен на птичьи субпродукты: надбавка составила 10%. В отношении бизнесмена завели протокол, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники Алексеевской межрайонной прокуратуры провели проверку в магазинах и нашли завышенные цены на некоторые продукты. Так, один из индивидуальных предпринимателей превысил надбавку к стоимости птичьих субпродуктов на 10%.

В отношении ИП завели административное дело за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Прокуратура взяла рассмотрение акта на контроль.

В регионе не в первый раз регистрируют превышение цен на продукты. Так, в Ровеньском районе трое владельцев магазинов повысили стоимость на 10% на муку и сливочное масло. В магазинах в Пушкарном и Комсомольском торговую надбавку превысили на хлебобулочные изделия и сливочное масло. В некоторых магазинах на 20% повысили цены на куриные яйца.

Не только яйца: под Белгородом завышали цены на масло и хлеб
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#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Нарушение#Новости Белгорода#Повышение цен#Белгород#Александра Склярова
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