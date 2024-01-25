Белгородская прокуратура осталась недовольна ценами на куриные потроха

В регионе не в первый раз регистрируют превышение цен на продукты. Так, в Ровеньском районе трое владельцев магазинов повысили стоимость на 10% на муку и сливочное масло. В магазинах в Пушкарном и Комсомольском торговую надбавку превысили на хлебобулочные изделия и сливочное масло. В некоторых магазинах на 20% повысили цены на куриные яйца.