В среднем дороже, чем в РФ: что происходит с ценами на бензин в Белгородской области

Если сравнивать с октябрём прошлого года, то бензин в Белгородской области в среднем практически не изменился в цене — 55,89 рубля. При этом по состоянию на 9 октября АИ-92 был дороже и стоил 51,13 рубля, АИ-95 — 55,60 рубля, АИ-98 — 67,78 рубля, а ДТ — 61,23 рубля.