В среднем дороже, чем в РФ: что происходит с ценами на бензин в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Белгородцам в среднем приходится платить за бензин больше, чем жителям Центрального федерального округа. Средняя цена на топливо оказалась выше и чем в целом по России.
По состоянию на 15 января в Белгородской области бензин в среднем стоил 55,88 рубля. Для сравнения: показатель в ЦФО равняется 55,36 рубля, а по РФ и того меньше — 54,92 рубля.
Однако, если брать отдельные марки, то цены уже будут разниться. К примеру, АИ-92 в регионе стоит 50,93 рубля за литр. В России и ЦФО — 50,57 рубля и 50,52 рубля соответственно.
Однако АИ-95 в Белгородской области оказался чуть дешевле, чем в ЦФО. 55,18 рубля за литр придётся отдать белгородцам. В ЦФО названа цена в 55,81 рубля. В России она равняется в среднем 55,15 рубля.
Марка АИ-98 в Белгородской области стоит 68,48 рубля, в ЦФО — 69,08, а по стране — 68,62 рубля.
Опубликовал Росстат и данные по дизельному топливу. В Белгородской области ценник оказался ниже, чем в ЦФО — 61,76 и 61,93 рубля соответственно. Но по России оно оказалось ещё дороже — 64,46 рубля.
Если сравнивать с октябрём прошлого года, то бензин в Белгородской области в среднем практически не изменился в цене — 55,89 рубля. При этом по состоянию на 9 октября АИ-92 был дороже и стоил 51,13 рубля, АИ-95 — 55,60 рубля, АИ-98 — 67,78 рубля, а ДТ — 61,23 рубля.