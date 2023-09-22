Надеюсь, это не жадность: глава Союза автомобилистов — о ценах на бензин в Белгороде

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Леонид Каплий сообщил журналисту Бел.Ру, что частные заправки в районах без конкуренции сильно завышают стоимость бензина.
Сообщали, что стоимость 95-го бензина была за 60 рублей. То есть утром ещё он стоил 58 рублей, а стало 63. Частник, скорее всего, посмотрел оптовые закупочные цены. Хотелось бы верить, что это не жадность, а последствие созданных в России условий.
Леонид Каплий
Такая ситуация, по словам председателя Союза, повсеместно. Более того, некоторые сети ещё и умудряются бензин воровать, утверждает Каплий.
Но мы всё равно будем следить и за качеством, и за количеством отпускаемого бензина. Но ценовая политика пока не в нашей власти.
Леонид Каплий
Председатель Союза считает, что государство не справляется с ценообразованием на бензин.
Стоимость топлива в Белгородской области продолжает расти: за последнюю неделю подорожали как дизельное топливо, так и бензин. Согласно информации Росстата, по состоянию на 18 сентября средняя цена на бензин в регионе составила 55,94 рубля. С ценами на бензин, которые были ранее, можно ознакомиться в материале Бел.Ру.