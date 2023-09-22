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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Глава Союза автомобилистов прокомментировал ситуацию с бензином в Белгороде

Надеюсь, это не жадность: глава Союза автомобилистов — о ценах на бензин в Белгороде

22 сентября 2023, 15:03
Фото: 1MI

Глава Союза автомобилистов прокомментировал ситуацию с бензином в Белгороде

Глава «Союза автомобилистов Белогорья» Леонид Каплий сообщил, что от жителей региона поступали жалобы на завышенную стоимость бензина у ряда заправок. Напомним, что топливо в последнее время только и делает, что дорожает.
Сюжет
Бензин

Леонид Каплий сообщил журналисту Бел.Ру, что частные заправки в районах без конкуренции сильно завышают стоимость бензина.

Сообщали, что стоимость 95-го бензина была за 60 рублей. То есть утром ещё он стоил 58 рублей, а стало 63. Частник, скорее всего, посмотрел оптовые закупочные цены. Хотелось бы верить, что это не жадность, а последствие созданных в России условий.
Леонид Каплий

Такая ситуация, по словам председателя Союза, повсеместно. Более того, некоторые сети ещё и умудряются бензин воровать, утверждает Каплий.

Но мы всё равно будем следить и за качеством, и за количеством отпускаемого бензина. Но ценовая политика пока не в нашей власти.
Леонид Каплий

Председатель Союза считает, что государство не справляется с ценообразованием на бензин.

Стоимость топлива в Белгородской области продолжает расти: за последнюю неделю подорожали как дизельное топливо, так и бензин. Согласно информации Росстата, по состоянию на 18 сентября средняя цена на бензин в регионе составила 55,94 рубля. С ценами на бензин, которые были ранее, можно ознакомиться в материале Бел.Ру.

Снова рост: цены на бензин в Белгородской области за неделю увеличились
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#Белгородская область#Бензин#Эксклюзив#Топливо#Заправки#Союз автомобилистов#Ценообразование#Конкуренция#Жалобы#Леонид каплий#Белгород#Дизельное топливо#Артем Черненко
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