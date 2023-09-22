Надеюсь, это не жадность: глава Союза автомобилистов — о ценах на бензин в Белгороде

Стоимость топлива в Белгородской области продолжает расти: за последнюю неделю подорожали как дизельное топливо, так и бензин. Согласно информации Росстата, по состоянию на 18 сентября средняя цена на бензин в регионе составила 55,94 рубля. С ценами на бензин, которые были ранее, можно ознакомиться в материале Бел.Ру.