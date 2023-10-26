Цены на бензин: во сколько белгородцам обойдётся «корм для авто» в конце октября

Также, касаясь автомобильной тематики, напомним, что с последними изменениями в законе «О такси» стоимость поездок значительно выросла. Сравнивая с предыдущими месяцами — разница ощутима. Некоторые таксисты считают, что повышение цен на их услуги — необходимая мера. Они объясняют это увеличением затрат на то же топливо, обслуживание и ремонт автомобилей, а также другими операционными расходами. В результате, чтобы поддерживать деятельность, приходится повышать тарифы. Перевозчики упоминают и то, что не имеют никакого отношения к ценообразованию.