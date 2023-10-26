Цены на бензин: во сколько белгородцам обойдётся «корм для авто» в конце октября

Posted Вчера, 06:50
Published Вчера, 06:50
Modified Вчера, 08:14
Updated Вчера, 08:14
14 сентября Росстат опубликовал информацию о повышении стоимости бензина в Белгородской области. Согласно данным, с 11 сентября цены выросли, а средняя стоимость топлива составила 55,71 рубля за литр.
В период с 9 по 15 октября в Белгородской области наблюдалось незначительное снижение цен на топливо — разница с сентябрём составила копейки. Согласно информации Федеральной службы госстатистики дизельное топливо оценивалось в 60,80 рубля за литр, а средняя цена топлива снизилась до 55,89 рубля.
Росстат сообщал о средних ценах на 9 октября в Белгородской области следующее:
Так они изменились к 16 октября:
Цены по РФ на топливо, по данным Росстата, ограничиваются следующими суммами. В среднем — 55,25 рубля; АИ-92 — 50,93 рубля; АИ-95 — 55,63; АИ-98 и выше — 68,33; ДТ — 64,39 рубля.
Журналист Бел.Ру узнала, какие цены на топливо установлены на АЗС Белгорода сегодня, пообщалась с сотрудниками станций и проверила официальные сайты сетей продажи бензина.
Так, на заправке «Лукойл» дизельное топливо стоит 60,55 рубля за литр, АИ-92 — 51,47 рубля, АИ-95 — 55,56 рубля, АИ-100 — 66,79 рубля.
На 14 сентября журналист Бел.Ру зафиксировал на одной из точек компании цену на АИ-92 в 51,4 рубля, на АИ-95 — 55,32 рубля, а на дизельное топливо — в 60,47 рубля. Получается, что почти за полтора месяца цены изменились так:
Если сравнивать с показателем средней стоимости, по данным Росстата, на 21 и 18 сентября по Белгородской области, то выходит ситуация такая: цена на ДТ упала с 61,1 рубля — дешевле на 0,55 рубля; АИ-92 — на 21 сентября средняя стоимость составляла 51,22 рубля (дороже на 0,25 рубля); АИ-95 — дешевле на 0,13 рубля (упала с 55,69 рубля).
Перейдём к «Газпрому». Здесь за один литр АИ-92 сегодня придётся заплатить на пару копеек меньше, чем «Лукойлу» — 51,4 рубля. АИ-95 тоже дешевле — 56,4 рубля (на 84 копейки). Дизельное топливо также дешевле — 61 рубль ровно (на 6,47 рубля). С 14 сентября расценки изменились так: бензин и дизель стали одинаково дешевле на 50 копеек.
Разница со средними ценами конца сентября следующая:
Если сравнивать цены Teboil на 14 сентября и на сегодня, то выходит так:
Со средними показателями на конец сентября:
А вот так сейчас обстоят дела на АЗС «Роснефть» и «Татнефть» (в сравнении с ценами от 14 сентября).
Однако общение с сотрудниками АЗС оказалось не таким информативным на этот раз. Как они рассказали, цены на топливо на станциях изменяются согласно приказу центрального офиса без особых разъяснений.
«Причин повышения и понижения стоимости не объясняют. Нам говорят — мы меняем. То же самое с предварительными сообщениями об изменениях — просто присылают по факту к сроку», —
сообщил продавец на одной из АЗС «Лукойл» Белгорода
Также в Сети белгородцы могут найти карты, на которых отмечены АЗС города или области в целом. На некоторых из сайтов, предлагающих топливные карты к рассмотрению, показывают актуальные цены. К примеру, один из таких сайтов помогает определить и наиболее выгодные предложения, исходя из собранных данных за последние пять дней.
Ранее в ФАС сообщили, что в ходе проверок цен на топливо обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Они стали причиной первых случаев возбуждения дел из-за превышений цен на нефтепродукты, выявленные антимонопольной службой после проверок. Ведомство сообщило, что продолжит проверять ситуацию на товарном рынке.
Также, касаясь автомобильной тематики, напомним, что с последними изменениями в законе «О такси» стоимость поездок значительно выросла. Сравнивая с предыдущими месяцами — разница ощутима. Некоторые таксисты считают, что повышение цен на их услуги — необходимая мера. Они объясняют это увеличением затрат на то же топливо, обслуживание и ремонт автомобилей, а также другими операционными расходами. В результате, чтобы поддерживать деятельность, приходится повышать тарифы. Перевозчики упоминают и то, что не имеют никакого отношения к ценообразованию.