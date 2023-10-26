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Posted Вчера, 06:50

Published Вчера, 06:50

Modified Вчера, 08:14

Updated Вчера, 08:14

Цены на бензин

Цены на бензин: во сколько белгородцам обойдётся «корм для авто» в конце октября

26 октября 2023, 06:50
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Цены на бензин

Белгородцам рассказали об актуальных ценах на бензин на конец октября

Стоимость топлива в последние месяцы — одна из самых актуальных тем. В течение осени ценники меняются и в плюс, и в минус. Редакция Бел.Ру узнала, какие показатели цен на сегодня актуальны в Белгороде после заявления об их снижении.
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Бензин

14 сентября Росстат опубликовал информацию о повышении стоимости бензина в Белгородской области. Согласно данным, с 11 сентября цены выросли, а средняя стоимость топлива составила 55,71 рубля за литр.

В период с 9 по 15 октября в Белгородской области наблюдалось незначительное снижение цен на топливо — разница с сентябрём составила копейки. Согласно информации Федеральной службы госстатистики дизельное топливо оценивалось в 60,80 рубля за литр, а средняя цена топлива снизилась до 55,89 рубля.

Росстат сообщал о средних ценах на 9 октября в Белгородской области следующее:

  • АИ-92 — 51,13 рубля;
  • АИ-95 — 55,60 рубля;
  • АИ-98 — 67,78 рубля;
  • ДТ — 61,23 рубля.

Так они изменились к 16 октября:

  • АИ-92 — 51,05 рубля;
  • АИ-95 — 55,41 рубля;
  • АИ-98 и выше — 67,78 рубля;
  • ДТ — 60,8 рубля.

Цены по РФ на топливо, по данным Росстата, ограничиваются следующими суммами. В среднем — 55,25 рубля; АИ-92 — 50,93 рубля; АИ-95 — 55,63; АИ-98 и выше — 68,33; ДТ — 64,39 рубля.

Журналист Бел.Ру узнала, какие цены на топливо установлены на АЗС Белгорода сегодня, пообщалась с сотрудниками станций и проверила официальные сайты сетей продажи бензина.

средние цены на топливо по РФ на 9 октябрясредние цены на топливо по РФ на 9 октября
средние цены на топливо по РФ на 16 октябрясредние цены на топливо по РФ на 16 октября
средние цены на топливо по РФ на 9 октября
Фото: Росстат

Так, на заправке «Лукойл» дизельное топливо стоит 60,55 рубля за литр, АИ-92 — 51,47 рубля, АИ-95 — 55,56 рубля, АИ-100 — 66,79 рубля.

На 14 сентября журналист Бел.Ру зафиксировал на одной из точек компании цену на АИ-92 в 51,4 рубля, на АИ-95 — 55,32 рубля, а на дизельное топливо — в 60,47 рубля. Получается, что почти за полтора месяца цены изменились так:

  • АИ-92 стал дороже на 7 копеек;
  • АИ-95 — на 24 копейки;
  • ДТ — на 0,08 рубля.

Если сравнивать с показателем средней стоимости, по данным Росстата, на 21 и 18 сентября по Белгородской области, то выходит ситуация такая: цена на ДТ упала с 61,1 рубля — дешевле на 0,55 рубля; АИ-92 — на 21 сентября средняя стоимость составляла 51,22 рубля (дороже на 0,25 рубля); АИ-95 — дешевле на 0,13 рубля (упала с 55,69 рубля).

Цены на бензин, "Лукойл"Цены на бензин, "Лукойл"
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензин, "Лукойл"
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Перейдём к «Газпрому». Здесь за один литр АИ-92 сегодня придётся заплатить на пару копеек меньше, чем «Лукойлу» — 51,4 рубля. АИ-95 тоже дешевле — 56,4 рубля (на 84 копейки). Дизельное топливо также дешевле — 61 рубль ровно (на 6,47 рубля). С 14 сентября расценки изменились так: бензин и дизель стали одинаково дешевле на 50 копеек.

Разница со средними ценами конца сентября следующая:

  • ДТ — на 10 копеек дешевле;
  • АИ-92 — на 18 копеек дороже;
  • АИ-95 — на 71 копейку дороже.
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензин
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Если сравнивать цены Teboil на 14 сентября и на сегодня, то выходит так:

  • АИ-92 — выросла с 51,4 до 51,47 рубля;
  • АИ-95 — упала с 55,67 до 55,56 рубля;
  • АИ-95+ — снизилась с 58,17 до 58,06 рубля;
  • ДТ без изменений — 64,54 рубля.

Со средними показателями на конец сентября:

  • АИ-92 — выше на 8 копеек;
  • АИ-95 — дешевле на 13 копеек;
  • ДТ — дороже на 3,44 рубля.
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензинЦены на бензин
Цены на бензин
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

А вот так сейчас обстоят дела на АЗС «Роснефть» и «Татнефть» (в сравнении с ценами от 14 сентября).

Цены на бензин на 24 октябряЦены на бензин на 24 октября
Цены на бензин на 14 сентябряЦены на бензин на 14 сентября
Цены на бензин на 24 октябряЦены на бензин на 24 октября
Цены на бензин на 14 сентябряЦены на бензин на 14 сентября
Цены на бензин на 24 октября
Фото: официальный сайт АЗС

Однако общение с сотрудниками АЗС оказалось не таким информативным на этот раз. Как они рассказали, цены на топливо на станциях изменяются согласно приказу центрального офиса без особых разъяснений.

«Причин повышения и понижения стоимости не объясняют. Нам говорят — мы меняем. То же самое с предварительными сообщениями об изменениях — просто присылают по факту к сроку», —
сообщил продавец на одной из АЗС «Лукойл» Белгорода

Также в Сети белгородцы могут найти карты, на которых отмечены АЗС города или области в целом. На некоторых из сайтов, предлагающих топливные карты к рассмотрению, показывают актуальные цены. К примеру, один из таких сайтов помогает определить и наиболее выгодные предложения, исходя из собранных данных за последние пять дней.

Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в БелгородеЦены на топливо в Белгороде
Цены на топливо в Белгороде
Фото: AzsPrice.ru

Ранее в ФАС сообщили, что в ходе проверок цен на топливо обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Они стали причиной первых случаев возбуждения дел из-за превышений цен на нефтепродукты, выявленные антимонопольной службой после проверок. Ведомство сообщило, что продолжит проверять ситуацию на товарном рынке.

Также, касаясь автомобильной тематики, напомним, что с последними изменениями в законе «О такси» стоимость поездок значительно выросла. Сравнивая с предыдущими месяцами — разница ощутима. Некоторые таксисты считают, что повышение цен на их услуги — необходимая мера. Они объясняют это увеличением затрат на то же топливо, обслуживание и ремонт автомобилей, а также другими операционными расходами. В результате, чтобы поддерживать деятельность, приходится повышать тарифы. Перевозчики упоминают и то, что не имеют никакого отношения к ценообразованию.

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