Стало дешевле? Изменение цен на бензин в октябре в Белгородской области

При этом, в 65 субъектах РФ с 10 по 16 октября наблюдалось снижение цен на бензин. Больше всего топливо подешевело в Севастополе — на 4,5% и Республике Крым — на 4,3%. Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге: на 0,1% и 0,2% соответственно. Зато в Республике Саха (Якутия) наблюдалось сильное подорожание — цены выросли на 8,7%.