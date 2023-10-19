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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

С начала октября в Белгородской области немного подешевел бензин

Стало дешевле? Изменение цен на бензин в октябре в Белгородской области

19 октября 2023, 13:13
Фото: 1MI

С начала октября в Белгородской области немного подешевел бензин

С 9 по 15 октября в Белгородской области незначительно подешевело топливо: средняя цена стала чуть меньше, чем в конце сентября. Данные опубликовали на официальном сайте Росстата.
Сюжет
Бензин

Со 2 по 8 октября в Белгородской области бензин марки АИ-92 стоил 51,12 рубля за литр, АИ-95 — 55,60 рубля, АИ-98 и выше — 67,78 рубля. При этом цена на дизельное топливо составила 61,23 рубля за литр. Средняя цена достигла 56 рублей.

С 9 по 15 октября стоимость бензина почти не изменилась: различия между ценами в начале октября только в копейках. Так, бензин марки АИ-92 стоил 51,05 рубля, АИ-95 — 55,41 рубля, АИ-98 и выше — 67,78 рубля, дизельное топливо — 60,80 рубля за литр. Средняя цена опустилась до 55,89 рубля.

При этом, в 65 субъектах РФ с 10 по 16 октября наблюдалось снижение цен на бензин. Больше всего топливо подешевело в Севастополе — на 4,5% и Республике Крым — на 4,3%. Меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге: на 0,1% и 0,2% соответственно. Зато в Республике Саха (Якутия) наблюдалось сильное подорожание — цены выросли на 8,7%.

Напомним, что в конце сентября в Белгородской области наблюдался рост цен на бензин. Средняя цена составила 55,94 рубля.

Снова рост: цены на бензин в Белгородской области за неделю увеличились
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